La ‘manzana de la discordia’ que podría tumbar el decreto de tierras

El pasado viernes avanzaba sin mayores inconvenientes la Consulta Previa del decreto para la modificación a la ley de tierras, por el que se reglamenta el “procedimiento para el acceso y formalización y el Fondo de Tierras”, para dar cumplimiento a la implementación de la Reforma Rural contemplada en el acuerdo final.

Según fuentes consultadas por Caracol Radio, el Ministerio de Agricultura introdujo este día un artículo que no se había contemplado durante las los diálogos y que molestó a las comunidades indígenas y a la delegación de las Farc que hacen parte de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del acuerdo final (CSIVI).

Esto llevo a que los voceros de las Farc en el CSIVI durante el fin de semana, aseguraran que el Gobierno trataba de meter un “mico en el decreto” que da acceso a tierras “a grandes propietarios a través del otorgamiento de derechos de uso”, más allá de los campesinos y pequeños agricultores como se había establecido luego del diálogo que se había extendido por varias semanas.

Se trata del Artículo 6, que establece, “sujetos de formalización a título oneroso. Las personas naturales o jurídicas cuyo patrimonio neto sea superior a los quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes, o que sean propietarios, poseedores u ocupantes de otros predios rurales iguales o superiores a una UAF (Unidad Agrícola Familiar)”, que cumplan ciertos requisitos.

Las Farc y las organizaciones indígenas denuncian se benefician a grandes propietarios y acumuladores de tierras, en contravía de lo que se había pactado en La Habana.

Según fuentes del Gobierno consultadas por Caracol Radio, el Gobierno, organizaciones Indígenas y la Comisión se han reunido todos los días desde el pasado lunes, buscando una salida a esta problemática, que generó traumatismos en el trámite que ya se tenía previsto para el decreto.

Sin embargo, aunque los encuentros siguen, los diálogos están truncados, mientras el Ministerio de Agricultura mantiene su intención de incluir este texto, las Farc y las organizaciones indígenas insisten en que el artículo beneficia a los grandes propietarios y no a los campesinos, contrario a los acuerdos de paz y a lo que se había avanzado en el proceso consulta previa.

El Gobierno Nacional se enfrenta a un fuerte dilema, teniendo en cuenta que el próximo lunes 29 de mayo se vencen las facultades especiales que el Acto Legislativo le otorgó al presidente Juan Manuel Santos. Deberá decidir si cede a las reclamaciones de las comunidades indígenas y de la delegación de las Farc en la CSIVI o si expide el decreto con el Artículo Sexto, en contravía de lo que se había acordado.

El polémico artículo que se incluyó y que daría beneficios a grandes propietarios de tierras (ver borrador del decreto, adjunto PDF)

Artículo 6. Sujetos de formalización a título oneroso. Las personas naturales o jurídicas cuyo patrimonio neto sea superior a los quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes, o que sean propietarios, poseedores u ocupantes de otros predios rurales iguales o superiores a una (Unidad Agrícola Familiar) UAF, que cumplan los siguientes requisitos:

1. Poseer un patrimonio neto que supere los quinientos (500) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

2. No haber sido beneficiario de algún programa de tierras.

3. No ser requerido por las autoridades para el cumplimiento de pena privativa intramural de la libertad impuesta mediante sentencia condenatoria en firme.

4. No haber sido declarado como ocupante indebido de tierras baldías o fiscales patrimoniales o no estar incurso en un procedimiento de esta naturaleza. En este último caso se suspenderá el ingreso al RESO hasta que finalice el procedimiento no declarando la indebida ocupación.