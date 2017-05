Macri reitera en Día de la Patria que su gestión va "por el camino correcto"

El presidente de Argentina, Mauricio Macri, aseveró hoy en Buenos Aires, durante la celebración del Día de la Patria, que su gestión va "por el camino correcto", que es el de decir "la verdad" y poner "los problemas sobre la mesa".

Así lo expresó durante un almuerzo junto a escolares, jubilados, miembros de organizaciones sociales y autoridades del Gobierno y minutos después de que, en un acto religioso previo, el arzobispo de Buenos Aires, Mario Poli, afirmara que "la inequidad genera violencia" al referirse a las estadísticas de pobreza del país.

El también cardenal había dicho compartir que muchas personas pueden pensar que no haya "motivo" para hacer fiesta patria "cuando buena parte del pueblo no se siente invitado", en referencia a quienes no tienen condiciones para una vida digna.

"Hoy en el Día de la Patria les digo que vamos por el camino correcto, pero lo tenemos que hacer juntos. Esta no es una tarea de un Presidente, de un Gobierno o de unos pocos", remarcó Macri, quien volvió a reiterar el compromiso de su Ejecutivo por luchar contra la pobreza, que afecta a más del 30 % de la población.

Es así que convocó a seguir el ejemplo de "coraje" de los próceres de la Revolución de Mayo, que en 1810 supuso el inicio del proceso de independencia de Argentina de la Corona española, "para construir un país y una sociedad mejor".

A su juicio, los hombres y las mujeres que llevaron adelante la gesta de Mayo "vencieron los miedos y decidieron que querían ser libres".

"No querían que alguien, allá a la distancia, se sientiese dueño de lo que ellos tenían que hacer en su vida diaria", apuntó, para sostener que "un poco más de 200 años después", se "repite la historia".

"Hoy los argentinos decidimos un cambio que tiene que ver con querer ejercer nuestra libertad, la de elegir dónde trabajar y cómo vivir y desarrollarnos", indicó el jefe de Estado, quien asumió el cargo en diciembre de 2015.

No obstante, advirtió que hoy "tampoco desde la política o desde la dirigencia, porque también puede pasar entre los empresarios, los sindicalistas y los jueces", nadie puede creerse "dueño de decirnos lo que tenemos que hacer".

"No es así. Los ciudadanos somos los que tenemos el poder y elegimos servidores públicos, como el que les habla, para que nos ayuden a trabajar y a desarrollar y a superar las dificultades", argumentó, convencido de que el camino en el cual cree es decir "la verdad y poniendo los problemas sobre la mesa".

Acompañado por su esposa, Juliana Awada, Macri destacó en su discurso, realizado en el Museo de la Casa Rosada, que el reciente viaje que realizó a Dubai, China, y Japón fue una ratificación del clima de confianza que en su opinión está generando el país.

Añadió que los países "tienen ganas" de acompañar a Argentina en esta "nueva etapa", aunque indicó que se necesitan relaciones en términos de "largo plazo y compromisos que se sostengan en el tiempo".

Durante el encuentro en el que habló el mandatario, después de asistir al tradicional tedéum en la catedral capitalina -ubicada a solo unos metros de la Casa Rosada-, se sirvieron diversos platos tradicionales y hubo además un espectáculo artístico de música folclórica.