Colombiano niega que blanqueara dinero de droga para red que financió a FARC

El colombiano Francisco C.R. negó hoy en un juicio en la Audiencia Nacional española que blanqueara dinero procedente de la venta de cocaína y que se lo entregara a una red afincada en España que enviaba a otras organizaciones criminales fondos que sirvieron para financiar a las FARC.

El fiscal pidió para el acusado cinco años de cárcel y una multa de seis millones de euros (unos 6,7 millones de dólares) al considerarle autor de un delito de blanqueo de capitales procedentes del tráfico de drogas cometido por miembros de una organización.

El abogado defensor solicitó su absolución al estimar que no hay prueba de cargo y planteó que en todo caso, de forma alternativa, solo se le considere que su actuación fue de proposición para cometer el delito, castigada con una pena de tres a seis meses de prisión.

Según el escrito de acusación Francisco C.R. intervino en un intercambio de dinero procedente del tráfico ilegal de drogas y destinado a la red, cuyos fondos "sirvieron para financiar la organización terrorista Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)".

"Me siento incómodo porque no he hecho nada y me siento un condenado por algo que no he hecho", dijo el acusado, que residió en Madrid antes de ir en 2009 a Caracas.

Recordó que fue detenido en el aeropuerto madrileño hace aproximadamente un año cuando regresó a España para tratarse de un problema de salud.

Afirmó que cuando llegó a España por primera vez en los años 90 comenzó a trabajar en una empresa de construcción y luego se hizo autónomo y creó con su mujer una empresa dedicada a la importación de productos alimenticios latinos.

Los contactos que tuvo en Madrid con el ya condenado por estos hechos José Joaquín M.G., al que conocía desde tiempo atrás en Colombia, se debieron a que es padrino de sus hijos y a que le suministraba harina de maíz con las que éste elaboraba las empanadas típicas de Colombia que vendía.

El acusado negó que el paquete con el que José Joaquín M.G. salió de su casa en marzo de 2009 contuviera droga o dinero.

Uno de los policías españoles que testificó apuntó que el acusado era uno de los vigilados en la operación en la que se desmanteló una organización de blanqueo que simulaba operaciones de trabajadores extranjeros que enviaban remesas de dinero a Colombia y Ecuador que en realidad eran beneficios de la venta de cocaína en España y otros países de Europa.

Según la Fiscalía, el 26 de marzo de 2009 entregó en Madrid a un miembro de la red "un paquete con una cantidad de dinero indeterminada procedente del tráfico ilegal de drogas".

Un día después se desplazó a Colombia y usó a su mujer -absuelta por estos hechos- para que hiciese "una entrega de dinero en una cantidad indeterminada entre los 1.000 y 2.000 euros" que recogió "tras establecer los contactos necesarios con las personas que le indicó su marido", según la acusación del fiscal.