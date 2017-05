Budapest acoge a partir de hoy un "Encuentro Mundial de las Familias"

Budapest acoge a partir de hoy cuatro días de conferencias relacionados con la familia y la defensa de la vida, con la participación de unas 600 personas de una treintena de países, reunidas en el marco de lo que llaman un "Encuentro Mundial de las Familias".

Primero se celebra el segundo "Foro de Demografía" de Budapest, luego el undécimo "Congreso Mundial de las Familias" y al final el segundo "Foro Europeo de la Federación One Of Us (uno de nosotros)", presidida por el español Jaime Mayor Oreja.

Aquellos que defienden "la vida, la familia y los valores tradicionales estamos huérfanos en Europa en este momento", dijo el exministro español del Interior hoy en un discurso.

"No nos sentimos representados ni por el nuevo orden mundial ni el 'status quo' ni por los populistas o extremistas. Por ello, debemos poner nuestros esfuerzos en superar la crisis actual, que es moral y no política, y que se ha generado precisamente por la falta de cohesión en estos valores", afirmó Mayor Oreja.

"El objetivo es insistir en la importancia de potenciar una corriente de opinión en la defensa de los valores humanistas", agregó el exeurodiputado conservador.

El sábado, en el foro de "One Of Us", se entregará el premio "Un héroe de la vida" al estadounidense John Bruchalski, un exmédico abortista que se ha convertido en un ferviente defensor de la vida.

"One Of Us" es una iniciativa ciudadana europea, apoyada por el papa Francisco, cuyo objetivo es que la Unión Europea (UE) garantice "la protección de los seres humanos desde su concepción".

Según los organizadores, los eventos de esta semana en Budapest, tratarán temas relacionados con la familia, la demografía, la maternidad, la paternidad y la enseñanza, entre otros.

El domingo, como cierre de las jornadas, se organiza el "Festival de las Familias", en la plaza de los Héroes de Budapest, con conciertos y actividades más niños.