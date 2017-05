Obama reivindica la reforma sanitaria como su "mayor orgullo" como presidente

El expresidente de EEUU Barack Obama calificó hoy la reforma sanitaria como el "mayor orgullo" de sus ocho años en la Casa Blanca y lamentó que hoy ese avance se encuentre "en peligro".

Obama realizó estas declaraciones al participar en Berlín junto a la canciller alemana, Angela Merkel, en el acto principal del Congreso de la Iglesia Evangélica, su primera comparecencia pública en Europa desde que terminó su mandato.

El "mayor orgullo" de su presidencia fue poner en marcha la atención sanitaria universal en su país, reconoció el expresidente demócrata cuando se le preguntó por el mayor logro de sus años al frente de EEUU.

No obstante, Obama reconoció que no se logró su objetivo de que cubriera al 100 % de los estadounidenses, pero sí que consiguió que 20 millones de personas tuviesen por primera vez un seguro sanitario en su país, el único entre los avanzado -subrayó- que no ofrece cobertura universal.

Ahora, agrego, "estos progresos están en peligro por el debate" en EEUU, sin entrar en detalles sobre las medidas que está tomando la nueva administración del presidente Donald Trump para derogar el conocido como "Obamacare" para poner otro sistema en marcha.

"Para esos 20 millones de personas su vida ahora es mejor. Y esto ha establecido los estándares sobre lo que se puede hacer", reivindicó el político demócrata, que consideró que la política es una carrera de relevos en la que cada uno debe tratar de hacer su parte lo mejor posible.

"Cuando tienes un cargo público, debes reconocer que no puedes lograr el 100 % de lo que quieres, como sucede en cualquier empresa humana. Lo que intentas es trabajar junto a otras personas que comparten tus valores y tu visión para lograr hacer cosas mejor, pero sabiendo que no lograrás nada perfecto", aseguró.