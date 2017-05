La ayuda humanitaria debe separarse del proceso político en Siria, según CICR

El presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Peter Maurer, consideró hoy que la cuestión de la ayuda humanitaria debe separase del proceso político en Siria, al final de una visita al país árabe.

"Es obvio que una solución política es esencial para acabar con este sufrimiento. Sin embargo, esta solución no puede desviar la atención de las necesidades de la gente con la que me he reunido hoy y ayer. La ayuda debe separarse del proceso político y este proceso no debe cegar al mundo del sufrimiento del pueblo sirio", dijo Maurer.

El responsable humanitario recordó que esta es su quinta visita a Siria y que cada vez que regresa ve que hay más sufrimiento, según un comunicado del CICR.

"Casi la mitad de la población se ha desplazado y todos están exhaustos por el conflicto", reflexionó Maurer, quien destacó que las necesidades humanitarias son enormes, especialmente en las zonas de difícil acceso.

"Por encima de todo -agregó-, lo que me queda claro es que incluso si el conflicto termina mañana, la necesidad de ayuda humanitaria será abrumadora".

Durante su estancia en Siria, Maurer se ha entrevistado con responsables gubernamentales a los que les ha transmitido su deseo de expandir el acceso regular del CICR a civiles y detenidos.

También, hizo hincapié en la importancia de un acceso humanitario rápido y sin trabas.

Asimismo, ha visitado varias poblaciones de las proximidades de Damasco, donde ha tenido contacto con gente "que sobrevive en circunstancias extremadamente difíciles".

"Conduciendo hacia Al Zabadani, la destrucción es clara y devastadora. En Ain al Fiya, me reuní con profesores -desplazados por el conflicto- preocupados por lo que los años perdidos de educación significan para el futuro de tantos menores sirios", destacó.

Maurer subrayó que "la crisis siria es primero y, antes que nada, una crisis de protección". "Debemos ver que las leyes de la guerra son respetadas", zanjó.