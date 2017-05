Ataques racistas tienen origen en ambiente creado por Trump, dicen activistas

Los ataques a hispanos ocurridos en los últimos días reflejan que el ambiente antiinmigrante fomentado por el presidente de EE.UU., Donald Trump, desde el inicio de su campaña electoral, ha llevado a muchos a no ocultar sus sentimientos racistas, denunciaron hoy activistas.

"Es importante ir unos meses atrás y ver lo que ha ocurrido a través de la campaña de Donald Trump", señaló a Efe Juan Escalante, gerente de campañas digitales del grupo America's Voice y del Fondo Educativo America's Voice.

Para Escalante, desde 2016 se vio "una retórica antiinmigrante especialmente dirigida a demográficas de habla hispana".

"Esto que ha resurgido en estos últimos días para mí no es nada nuevo y es algo lamentable, porque da a recalcar toda esa retórica que ha avanzado el partido republicano en contra de los inmigrantes", agregó el activista.

En las últimas semanas han aparecido en redes sociales videos que muestran a personas blancas no hispanas que profieren ataques racistas a latinos, y los activistas a favor de los inmigrantes apuntan a la campaña electoral de Trump como el foco inicial de esta situación.

Uno de los últimos casos ocurrió al interior de una tienda de la cadena Walmart, en el estado de Arkansas, en donde un video muestra a una señora anglosajona que grita a Eva Hicks, una hispana ciudadana estadounidense.

"Este no es su país, usted no pertenece aquí. Fuera de aquí, vuelva a México", le dice la mujer a Hicks, una residente del norte de Arkansas.

"Es un simple viaje a la tienda de víveres, luego de un duro día de trabajo", relató Hicks en su cuenta de Facebook. "Amo este país y voy a permanecer en este país", agregó.

Walmart resaltó el pasado martes en un comunicado que en sus locales no se tolera "el lenguaje o acciones de este consumidor (la mujer)" y se enorgulleció de que el asistente de gerente respondiera "adecuadamente" al pedirle a la autora del ataque verbal "que se fuera de la tienda".

En otro video distribuido en Twitter por el activista Shaun King se observa a una mujer que habla por teléfono dentro de un local de la empresa de telefonía móvil Sprint, y se queja con su interlocutor de que no encontró lo que buscaba.

De pronto un hombre de apariencia latina interviene y le indica que hay otra tienda cerca.

"Yo no le estaba hablando a usted y no escuche mi conversación", responde airada la mujer, a la que el medio digital The Root identifica como Tiffany Cormier.

El hombre, que aparentemente en broma se identifica como Juan, se retira del local luego de escuchar de la clienta más ataques verbales, en muchos de los cuales alude a México.

Marcelo Claure, presidente y director ejecutivo de Sprint, aseguró el martes por medio de una nota que "este comportamiento viola un valor fundamental de Spring de tratar a cada persona con respeto".

El ejecutivo, nacido en Bolivia, lamentó que en Estados Unidos se esté viendo "un incremento en el discurso de odio", algo que "tiene que parar".

David Torres, asesor de America's Voice, señaló a Efe que hay "gente blanca" que está dejando de ocultar su odio racista, como se contrasta con los incidentes registrados en video.

Según Torres, esta expresión de odio racial "complementa la retórica antiinmigrante que animó la campaña del actual presidente y que sigue alimentando en sus discursos desde la Casa Blanca".

Las más recientes estadísticas del Buró Federal de Investigaciones (FBI) sobre de delitos de odio, que corresponden a 2015, muestran que del total de este tipo de delitos registrados ese año, el 59,2 % fue racial.

Aunque el FBI aún no ha presentado los datos de 2016, los activistas creen que reflejará un aumento de los delitos de odio por razones raciales, en especial contra los hispanos.