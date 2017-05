Embajador de Colombia en EEUU deja su cargo dispuesto a "actuar" por su país

El economista Juan Carlos Pinzón se despidió hoy públicamente de su cargo como embajador colombiano en EE.UU. con un discurso en el que dejó entrever sus intenciones de competir por la Presidencia de su país, al asegurar que ha tomado "la decisión de actuar" y hacer "lo que haga falta" por Colombia.

Pinzón, quien renunció a su cargo el pasado viernes, aprovechó además su último acto público en Washington para anunciar que Colombia recibirá 16,1 millones de dólares (cerca de 40.000 millones de pesos colombianos) en fondos para el desminado humanitario donados por la Fundación Howard G. Buffett.

"Es un día especial, donde cerramos de la mejor manera posible con una generosidad enorme de la fundación Howard Buffett que deja importantes recursos para Colombia", dijo Pinzón, cuyo último día como embajador en Washington será este jueves.

El diplomático no ha confirmado sus planes de postularse como candidato para las elecciones presidenciales de 2018, pero el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, aseguró el pasado viernes que Pinzón le había avisado desde hacía tiempo "que él quería renunciar antes de inhabilitarse".

Los funcionarios públicos que aspiren a postularse de cara a las elecciones en Colombia, cuya primera vuelta se celebrará en mayo de 2018, debían renunciar a sus puestos antes del día 26 de este mes.

Pinzón, quien pertenece igual que Santos al Partido de La U, no dejó lugar a dudas sobre sus intenciones en su último discurso desde el cargo que ocupaba desde junio de 2015.

"Llegó la hora de nuevos destinos, la hora de nuevos retos, la hora de nuevos deberes. Al país hay que amarlo profundamente y hay que quererlo más de lo que le convenga a uno mismo", aseguró Pinzón.

"Siempre es más conveniente una posición cómoda, siempre es más conveniente mirar la vida desde la posición de ser un espectador. Siempre es más cómodo no tener que arriesgar. Pero por Colombia vale la pena arriesgarlo todo, por Colombia hay que hacer lo que haga falta", subrayó el aún embajador.

Pinzón opinó que su país "tiene un gran potencial, tiene la oportunidad de ser una nación ejemplar en el planeta".

"Quizá lo es en parte, y no nos hemos dado cuenta, pero lo que no podemos dejar que ocurra es que no desarrollemos ese potencial y que empecemos más bien a echar para atrás", advirtió.

"Eso no lo podemos permitir, ese es el deber que tenemos los ciudadanos, debemos actuar y yo he tomado la decisión de actuar y de pensar en seguir sirviendo con profundo amor a Colombia que es tal vez lo que más me mueve y me conmueve", concluyó.

Antes de llegar a la embajada de Colombia en Estados Unidos, Pinzón estuvo casi cuatro años al frente de la cartera de Defensa, más que cualquier otro civil en la historia de Colombia.

Según una encuesta publicada el pasado domingo por la alianza de medios de Caracol Televisión, Blu Radio y la revista Semana, y producida por la firma Invamer, Pinzón recaba apenas 2,4 % de la intención de voto un año antes de las presidenciales.