Actriz porno colombiana se hace youtuber para hablar con mujeres de sexo

La actriz porno colombiana Esperanza Gómez, una de las más exitosas de la industria para adultos, ha dado el salto y se ha convertido en youtuber para hablar de sexo con mujeres anónimas y resolver sus dudas.

El concepto es sencillo, un grupo de mujeres se sienta alrededor de la actriz en el espacio "Esperanza a fondo" y, según reconoció en una entrevista con Efe, consiguen desinhibirse para dialogar acerca de sus problemas de alcoba porque la han visto en escenas pornográficas.

"Conmigo ellas se sienten liberadas de expresarse porque me ven teniendo sexo y ven qué palabras utilizo y lo grosera que a veces soy, que en ocasiones rayo la vulgaridad", afirmó Gómez.

En los primeros tres vídeos de unos tres minutos cada uno que ya están disponibles en YouTube, se puede ver a una Esperanza Gómez relajada hablando con varias mujeres sobre sus primeras veces, cómo alcanzar el orgasmo o de romper reglas.

Ellas se sienten "como si estuvieran con la mejor amiga", según comentó la actriz, y aunque en la primera pregunta "se sienten más cohibidas" luego se van liberando hasta el punto que en ocasiones no la dejan hablar.

"En Latinoamérica a las mujeres nos educan con mucho miedo y cuidado de expresar nuestra sexualidad, nos dicen que el sexo tiene que ser con amor siempre, cuando estás enamorada, con tu pareja estable, pero si los hombres pueden tener sexo por placer con cualquier mujer ¿por qué nosotras no? no necesariamente uno tiene que hacer el amor enamorado", agregó la actriz.

Con su espacio, más cercano a una serie web que al trabajo de los youtubers y que ha puesto en marcha Sony Music, espera "poner un granito de arenas más a la hora de conseguir la igualdad para las mujeres.

"Estamos hablando de la igualdad de género, lo laboral, el salario, en una cantidad de etapas diferentes y ¿por qué no hablar de la igualdad (de la) mujer en la sexualidad?", subrayó.

Por eso en el espacio abundan consejos sobre sexualidad, ejercicio, vida en pareja, mitos y verdades sobre el sexo, mucho sexo, y un sinnúmero de cuestiones que son tratadas con perspectiva femenina.

El objetivo del espacio es publicar un episodio nuevo por semana en el canal de YouTube de Gómez.

Para la primera temporada ya han grabado 15 capítulos que se irán publicando progresivamente, eso sí, siempre abordados "lejos de la tradicional sexóloga".

"Constantemente muchas mujeres, cuando están solas y no se sienten intimidadas se acercaban a hacerme preguntas de sexo, de los cuidados vaginales que puede tener una mujer, cómo mantener un cuerpo tonificado o incluso el cabello saludable", comentó Gómez acerca de lo que le llevó a dar el salto a esta serie web.

Ya delante de la cámara reconoce que no le han sorprendido tanto las preguntas como el tono "porque algunas son muy recatadas y les da pena (vergüenza) hacer mención a ciertos órganos sexuales", mientras que otras son "bastante desparpajadas y usan un vocabulario y un lenguaje bastante fuerte".

"Cuando escucho ese vocabulario me da risa porque yo que soy la 'porno' a veces me cuido más de usar ciertas expresiones y llegan ellas con un vocabulario que a mí me sorprenden", señaló.

Gómez también tiene claro que cuando la sociedad aborda la igualdad, el sexo o la pornografía, lo hace con una "gran hipocresía" que les lleva a no reconocer siquiera que ven cine para adultos.

Esa brecha del tabú consigue romperla con las mujeres que comparten pantalla en la serie y al final le dicen que hablar con ella "es fácil porque como lo hace (pornografía) no se sienten con la necesidad de ocultar nada".

Tampoco elude la última polémica del sector, la organización de la feria de la industria para adultos L'Expo - Latin America Adult Business Expo que celebrará su IV edición en Cartagena de Indias en julio próximo y rechazan algunos de sus habitantes.

"Lo único que está haciendo este gobierno (regional) es tratar de crear una cortina de humo para distraer la atención de los verdaderos problemas y escándalos que han tenido. L'Expo no tiene nada que ver ni con prostitución, pornografía infantil, ni porno en general, es un congreso empresarial. Es aburrido", aseguró.