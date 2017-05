Juanes: "El de la ayahuasca es un viaje que quiero hacer"

Juanes se convierte en un Marco Polo del tiempo y el espacio en su último disco, "Mis planes son amarte", el cual incluye una película en la que, en busca de las raíces de la vida y el amor, no duda en someterse a la tradición amazónica de beber ayahuasca y acceder así a otro estado de conciencia.

Madrid, 25 may (EFE).- Juanes se convierte en un Marco Polo del tiempo y el espacio en su último disco, "Mis planes son amarte", el cual incluye una película en la que, en busca de las raíces de la vida y el amor, no duda en someterse a la tradición amazónica de beber ayahuasca y acceder así a otro estado de conciencia.

"No lo probé en realidad, pero me gustaría hacerlo. Tiene que ser una experiencia muy fuerte y muy introspectiva y es un viaje que quiero hacer", asegura el músico durante una entrevista con Efe celebrada hoy en su fugaz paso por Madrid para promocionar su séptimo disco de estudio, recién publicado.

En esa charla confirma que será uno de los participantes en el gran concierto con el que Alejandro Sanz rememorará el vigésimo aniversario de su publicación el éxito de "Más", el álbum de mayores ventas en la historia de España.

"Alejandro me invitó y me siento muy honrado de poder estar ahí y de acompañarlo", revela Juanes (Medellín, 1972), que piensa que, de celebrar algún día un concierto así con uno de sus discos, probablemente sería con "Mi sangre" (2004) o con este "Mis planes son amarte" (Universal Music).

El colombiano, que tienen 21 Grammy Latinos, apenas duda al señalar que ha firmado su "obra magna". Tan satisfecho quedó con el resultado de la grabación, producida por él mismo y sus compatriotas Sky & Mosty, que quiso "romper el molde presentándolo de manera diferente".

"Veo el disco como una unidad, sin una canción que sea la canción. Todas cuentan la historia, aunque hoy por hoy la gente consume la música como quiere. Por eso hicimos una parte visual, por darle un carácter integral a la obra", cuenta.

El resultado es un álbum-película inspirado en experiencias previas de artistas como David Bowie, Pink Floyd y más recientemente Beyoncé para contar la historia de "un colombiano astronauta que aterriza en Medellín buscando a una diosa indígena".

"La vida extraterrestre, el espacio y los planetas siempre han sido cosas que me han interesado mucho, igual que la parte ancestral de los indígenas, lo terrenal, cosas que, aunque parecen muy distantes, para mí están conectados", señala Juanes, que asume el papel de Javier, un arqueólogo reencarnado que se pregunta, "¿De dónde venimos y por qué estamos aquí?".

A su encuentro con una tribu, suena un verso insistente con querencia de moraleja: "Este mundo necesita amor y una actitud diferente".

"Estamos pasando por encima de nuestras raíces, irrespetando el lugar del pasado, pero nuestra esencia es muy importante y creo que por eso el mundo está como está", explica su autor, que ha impreso la mayoría de las nuevas composiciones de "buena vibra".

El artista, que participará el 22 de julio en la primera edición del festival de música latina de Londres "Hola London!" junto a Juan Luis Guerra, David Bisbal y Sebastián Yatra, reveló recientemente que su familia quedó marcada hace 24 años cuando su hermana quedó en coma por una complicación en el embarazo.

"Fue algo muy fuerte, pero en mi disco 'P.A.R.C.E.' (2010) hay una canción llamada 'El amor lo cura todo' que habla de esa situación tan compleja", cuenta el músico, residente desde hace años en EE.UU., sobre una de las principales razones que lo hacen volver a su Medellín natal.

Allí, concretamente en la localidad de Santa Elena, se desarrolla parte de la ficción (también en México) de "Mis planes son amarte", que incorpora "cameos" de artistas como J Balvin y Jesse & Joy, aunque las colaboraciones musicales se circunscriban a Fonseca y Kali Uchi, una artista colombiana que procede del "indie" y el "hip hop".

"Me encanta el 'hip hop'. De hecho, me compré un disco de 'loops' y con él hice todo mi primer disco, 'Fíjate bien' (2000)", revela Juanes, quien se declara admirador de la música de Kanye West, Eminem o Jay Z.

No obstante, por "mucho" que le gusten los "beats y el feeling" de las músicas urbanas, asegura que no se ve de ese lado. "No podría ponerme a hacer reguetón; aunque me gusta, no es mi actitud", concluye.