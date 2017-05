Iglesia Católica clama contra la desigualdad en Argentina en Día de la Patria

El arzobispo de Buenos Aires, Mario Poli, afirmó hoy que "la inequidad genera violencia" al referirse a las estadísticas de pobreza del país, durante una ceremonia por el Día de la Patria, a la que asistió el presidente Mauricio Macri.

"Comparto que muchos pueden pensar que no haya motivo para hacer fiesta patria cuando buena parte del pueblo no se siente invitado", aseveró el arzobispo, ya que a su juicio esas personas no tienen condiciones para una vida digna.

Según cifras oficiales, en Argentina todavía más del 30 % de la población es pobre.

"Las estadísticas veraces son muy buenas porque nos advierten dónde estamos parados", añadió Poli, para quien los porcentajes "invisibilizan el dolor de las familias que sufren las postergación y desánimo", algo que "solo se supera" con la "cercanía" al otro.

"La inequidad genera violencia y si bien demanda las soluciones del Estado, nadie puede sentirse excluido de hacer algo por el prójimo compartiendo tiempo, talento y dineros, como los próceres de la independencia", dijo el también cardenal en el tradicional tedéum, al que asistieron autoridades del Estado, invitados extranjeros y representantes de diversos credos.

Hoy se conmemora la conformación de la primera junta de gobierno local, el 25 de mayo de 1810, que supuso el inicio del proceso de independencia de Argentina de la Corona española, proclamada el 9 de julio de 1816 en Tucumán.

Al tedéum, el segundo al que asiste Macri como presidente, el mandatario llegó acompañado por su esposa, Juliana Awada, y parte de su equipo de Gobierno, como la vicepresidenta, Gabriela Michetti.

Al acto, en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, frente a la Casa Rosada, sede del Gobierno, también acudieron autoridades de la Corte Suprema de Justicia, el Congreso, las Fuerzas Armadas y el cuerpo diplomático.

Además, asistió la presidenta del Congreso de los Diputados de España, Ana Pastor.

Al comienzo del acto, Macri rindió homenaje al libertador general José de San Martín con una ofrenda floral depositada ante el mausoleo en el que descansan sus restos.

Marcos Peña, jefe de Gabinete, dijo a la prensa tras el acto que el discurso de Poli representa un "desafío" para terminar con la "exclusión y la pobreza" en el país.

"Que la inequidad genera violencia es un dato de la realidad", añadió Peña, quien aseguró que el Gobierno trabaja "todos los días" para conseguir erradicar la pobreza.

Macri participó en la ceremonia tras recuperarse de una descompensación provocada por la altura de Quito, a donde asistió el miércoles a la investidura de Lenín Moreno como presidente de Ecuador.