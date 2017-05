Ashley Tisdale y Lucas Grabeel vuelven a interpretar 'What I've Been Looking For' de "High School Musical"

Los intérpretes de 'High School Musical' Ashley Tisdale y Lucas Grabeel, encargados de dar vida a los carismáticos mellizos Sharpay y Ryan Evans, han hecho realidad el sueño de muchos de sus fans más nostálgicos al reunirse de nuevo cuando se cumple casi una década desde la última vez que lo hicieron en la tercera entrega de la famosa comedia musical.

El pequeño reencuentro se ha producido en el marco del último vídeo que la guapa actriz ha publicado en su canal de YouTube y en el que los dos han deleitado a todos sus seguidores con una nueva versión de 'What I've Been Looking For', uno de los temas incluidos en la banda sonora de la franquicia de películas que les lanzó a la fama en el año 2006.

"Fue una locura decidir qué canción iba a interpretar contigo hoy, pero esta es la primera que me vino a la mente. Empecé a tocarla con el piano e inmediatamente me acordé de las millones de veces que cantamos esta canción en el estudio, durante el rodaje, de gira por el mundo... De repente me vinieron a la cabeza todos esos recuerdos", ha asegurado el actor en el mencionado clip minutos antes de atreverse a entonar la melodía.

La buena amistad que une hoy en día Ashley y Lucas, que durante la sesión musical no pararon de intercambiar gestos de complicidad, nada tiene que ver con la relación que mantenían detrás de las cámaras en el momento de rodar los populares filmes. Como se han atrevido a confesar ahora, en su día les resultó muy difícil convivir en el set o en el estudio de grabación, pero sus vivencias de gira juntos y como parte de la factoría Disney acabó uniéndoles.

"No teníamos una relación cercana, para nada. No éramos amigos, para ser sinceros. Ya han pasado diez años, creo que ahora podemos contar la verdad. Nos odiábamos, y no lo digo de broma. No empezamos con buen pie. Pero creo que era porque no nos conocíamos bien y yo me parecía mucho a mi personaje de Sharpay, y Lucas pensaba: '¿Quién es esta chica?', y yo pensaba lo mismo. Y teníamos que interpretar a dos mellizos... Pero cuando finalizó el rodaje, yo ya te tenía mucho cariño, como si fueras mi hermano de verdad", le aseguró la que fuera ídolo juvenil, a lo que su hermano en la ficción añadió que tuvieron que dejar pasar los años para consolidar una bonita amistad que todavía hoy perdura.

"Puedes aprender a querer a cualquier persona si escuchas su historia. Y creo que eso era lo que nos faltaba. Tuvimos que vivir un poco la vida, compartir experiencias juntos, saber de dónde venía el otro", matizó Lucas.