Subasta de arte latinoamericano de Christie's deja discretos resultados

La escultura "Grupo de cuatro mujeres de pie" (1974), del costarricense Francisco Zúñiga, fue subastada hoy por 3,13 millones de dólares, en la primera de las dos sesiones que Christie's dedica esta semana al arte latinoamericano.

Asimismo, dos esculturas de grandes dimensiones del artista colombiano Fernando Botero, fueron rematadas por 1,81 millones de dólares.

La obra de Botero titulada "Woman with an Umbrella and Man with a Cane" (1977) pertenecía a los coleccionistas Edna y Stanley Tuttleman y había sido expuesta a las puertas del Rockefeller Center.

El lienzo "Naturaleza muerta en un interior"(1984), de la cubana Amelia Peláez, una obra sin título del fallecido artista argentino Nicolás García Uriburu y un lote de Manuel Mendive fijaron nuevos récords en el precio en subasta de cada uno de los artistas.

La subasta celebrada hoy en la sede que la firma tiene en el Rockefeller Center, en Nueva York, no consiguió adjudicar algunos de los lotes más destacados de la sesión.

La que se esperaba fuese la obra estrella de la noche, "Músicos"(1934), del mexicano Rufino Tamayo, no alcanzó el rango del precio calculado por el vendedor, entre 2 y 3 millones de dólares, por lo que no fue adjudicada.

De igual modo, una obra de Fernando Botero y una de Beatriz Milhazes, que se anunciaban con los precios estimados de salida más altos, no fueron vendidas.

Un total de 25 lotes, de los 70 que integraron la subasta, no fueron adjudicados.

La firma sacará a subasta este jueves los 123 lotes restantes que completan la colección temática de obras de artistas latinoamericanos.

Otras casas de subastas como Sotheby's y Phillips ofrecen también esta semana pujas dedicadas al arte de América Latina.