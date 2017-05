Panamá promocionará Black Weekend Sale con la banda de rock Maroon 5

La jornada de superdescuentos en Panamá bautizada "Black Weekend Sale", será vendida en paquetes turísticos en el extranjero junto con la visita de la banda estadounidense de pop rock "Maroon 5", cuyo concierto está previsto para el próximo 12 de septiembre, informó hoy la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP).

"Este evento se suma a la propuesta de venir a Panamá para comprar y también disfrutar del concierto que apoya la ATP", dijo el administrador de la cartera turística, Gustavo Him.

El grupo musical, que actuará en el Estadio Nacional Rock Carew, iniciará su gira por Latinoamérica el 9 de septiembre en República Dominicana.

Maroon 5 ha vendido más de 17 millones de álbumes con éxitos como "Moves Like Jagger", "This Love", "She Will Be Loved" y "Makes Me Wonder.

En Panamá la jornada de superdescuentos bautizada "Black Weekend Sale", se dará del 15 al 17 de septiembre en 10 centros comerciales del país, y es una versión extendida del viernes negro o "black friday", que desde hace varios años se realiza en noviembre en el país.

"Las rebajas en los precios marcados desde 20 % hasta el 70 % en tiendas de departamentos se hará con el fin de incentivar las compras durante septiembre, mes donde las ventas son muy bajas para los comercios", declaró hoy a Efe la presidenta de la recién formada Asociación de Centros Comerciales, Nadkyi Duque.

El turismo, es junto con los servicios financieros y la logística, pilar de la economía de Panamá, una de las más dinámicas de la región que creció un 4,9 % en 2016, según datos oficiales.