Arranca cata internacional para escoger los mejores lotes de café de Panamá

Boquete (Panamá), 24 may (EFE).- La XXI Cata Internacional de Café "The best of Panama" arrancó hoy en la localidad panameña de Boquete con el escrutinio a 24 lotes de la variedad geisha natural, que "impresionó" a los 17 jueces del evento, que se extenderá hasta el próximo sábado.

Los catadores, procedentes de Japón (2), Taiwán (5), Hong Kong (2), Corea del Sur (2), Australia (2) y Estados Unidos (4), se encontraron con cafés con 93 puntos o más, sobre 100, que indica una "altísima calidad del producto nacional".

Así lo explicó a Efe Ric Rhinehart, director ejecutivo de la Asociación de Café de América (SCAA, por sus siglas en inglés) y juez principal de esta cata internacional.

"La primera mesa de geisha naturales estaba increíble y eso dice que los productores de Panamá sí saben procesar geishas naturales mejor que todo mundo. Tener una mesa en la primera ronda y encontrar puntajes sobre los 90 es raro", comentó.

Los jueces están evaluando atributos como acidez, cuerpo, sabor y balance de cada lote y, han encontrado sabores y aromas típicas de la variedad geishas: afrutados y flores abundantes.

En total, compiten 76 lotes en esta cata. Rhinehart precisó que los granos en competencia (geisha, pacarama y cafés tradicionales) con el mayor puntaje entrarán en una final el próximo sábado, cuando se escogerán los primeros lugares tanto en el proceso de natural como lavados de cada variedad.

El presidente de la Asociación de Café especial de Panamá (SCAP por sus siglas en inglés), Wilford Lamastus, dijo este miércoles a Efe que los puntajes en las primeras tres mesas de los geishas naturales fueron muy buenos.

La competencia contempla para este jueves la evaluación de los geishas lavados, el próximo viernes los tradicionales lavados y naturales, al igual que los pacamaras.

En la cata también están en calidad de visitantes 21 compradores de Asia, Europa y Australia, informaron portavoces de la SCAP.

La variedad exótica geisha es muy apetecida en los mercados asiáticos y es la estrella del café especial panameño.

En febrero pasado, 12 compradores de Taiwán visitaron fincas cafeteras de las tierras altas de Chiriquí para conocer los atributos y calidad del grano.

Panamá impuso un récord mundial en la comercialización de café fino en subastas electrónicas al vender una libra de geisha a 350,25 en un lote de 100 libras en el 2013.

De acuerdo con las cifras oficiales, en 2015 las exportaciones de café panameño alcanzaron los 3,01 millones de dólares, y en 2016 fueron de 4,03 millones de dólares.