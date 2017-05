Alonso: "Repetir no está en los planes"

El piloto español Fernando Alonso declaró este jueves, a tres días de su primera participación en las 500 Millas de Indianápolis, que repetir en esta legendaria carrera "no está en los planes".

"No lo tengo en los planes. Por ahora es una carrera aislada la que quiero correr aquí, y el lunes, cuando pase la experiencia y vea cómo han sido las dos semanas y me he sentido en carrera, meditaré sobre eso", dijo en una declaraciones que difunde la edición digital del diario Marca.

"De momento me he sentido bien, pero repetir no está en los planes. Mi primer, único y exclusivo objetivo es ganar y seguir en Fórmula Uno. Ganar las 500 Millas y las 24 Horas de Le Mans es muy atractivo, pero no a cortísimo plazo, entonces, poco a poco...", agregó el bicampeón mundial de Fórmula Uno.

Alonso, que competirá al volante de un McLaren-Honda Andretti, señaló que "sólo estar aquí, en esta carrera, con el nombre que tiene, con los grandes campeones que la han ganado y con lo diferente que es" a lo que ha "hecho siempre, ya es algo muy grande" para él.

"No me preocupa nada en exceso y me preocupa todo. Al final, soy nuevo aquí y tendré que vivir todas las experiencias de la manera más abierta y coherente posible. Cuando te subes en el coche y bajas la visera del casco, al final estás solo y veremos lo que pasa. No tengo ninguna expectativa clara, sólo quiero disfrutarla y vivir este momento que es único en la carrera de un piloto, aunque al final todos somos competitivos y espero que sea buena para mí", afirmó el asturiano, que el domingo tomará la salida desde la quinta plaza

Alonso añadió que "sentirte competitivo y estar luchando por la primera línea ya te hace estar muy orgulloso y contento". "También estoy un poco sorprendido. Espero la carrera, pero por ahora, misión cumplida de esta aventura", dijo.