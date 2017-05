Atacante Orlando Cordero denuncia amaño de partidos en el fútbol venezolano

El atacante venezolano Orlando Cordero denunció hoy que "muchos jugadores" del Trujillanos, club del cual se ha retirado, se prestaron para "vender partidos", al tiempo que pidió que la justicia llegue a los responsables de estas irregularidades.

"Nunca me he prestado para vender partidos como lo han venido haciendo muchos jugadores en esta institución, donde los mismos se han encargado de involucrar a los compañeros que no tenemos nada que ver para ellos", dijo Cordero a través de su cuenta de Twitter.

"Las cosas en la vida se ganan con trabajo y sacrificio. No podemos hundir una institución que nos brindó su apoyo. Que paguen los responsables, pero yo tengo mi conciencia limpia, todo en la vida tarde o temprano se sabe", añadió el delantero.

Con todo, no acusó directamente a ningún jugador ni ofreció detalles sobre los partidos que pudieran haber sido amañados.

La directiva del equipo tampoco se pronunció de forma inmediata.

Cordero, de 32 años, llegó al Trujillanos como refuerzo el pasado diciembre para vivir una segunda etapa en el club de Valera, en el que militó con éxito entre los años 2004 y 2008.

El Trujillanos inició con mal pie el Apertura, pero enderezó el paso a mitad del torneo tras la llegada del entrenador argentino Cristian Ferlauto.

Y aunque parecía un claro candidato a estar en el octogonal final, resultó eliminado al quedar con 19 unidades tras ocupar el puesto 13 de la tabla.

"No más amaño en el fútbol venezolano", insistió Cordero en una carta que también difundió en sus redes sociales.

En esa misiva, Cordero además dice salir del club "con tristeza, impotencia y dolor", porque en la plantilla "existen personas a las que les importan más el dinero que el bienestar y la victoria de un grupo".

"No podemos negociar nuestros valores, lo que fácil llega, fácil se va", sentenció.