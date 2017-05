Museo Olímpico convoca concurso de fotos en escenarios deportivos insólitos

El Museo Olímpico de Lausana ha convocado un concurso de fotografía para seleccionar las mejores imágenes deportivas tomadas por aficionados en escenarios insólitos, "como un partido de fútbol en una estación de tren o uno de bádminton en el aparcamiento de un supermercado", cita como ejemplo.

"Mostrar sin filtros que el deporte está presente en cualquier parte de la sociedad, también fuera de las sedes oficiales", es el objetivo de esta iniciativa, bautizada "Mi instalación deportiva DIY ('Do it yourself', hazlo tú mismo)".

El plazo para subir las fotos en la página Wipplay.com estará abierto hasta el 11 de julio.

Un jurado profesional seleccionará las tres mejores fotos, que serán premiadas con sendas cámaras para sus autores, y el público elegirá otras tres a través de las redes sociales.