Exmagistrado de la Corte admite ante juez almuerzo para hablar del caso Fidupetrol

Aunque el exmagistrado de la Corte Constitucional Mauricio González Cuervo aceptó que se reunió en el de 2014 en un almuerzo con el entonces magistrado Jorge Ignacio Pretel y el hoy acusado por el caso Fidupetrol, Rodrigo Escobar Gil, dijo que no sintió presiones por ninguno de los dos para fallar a favor la cuestionada tutela que condenó al abogado Víctor Pacheco.



"Recibí la mención la mención muy fugaz y muy rápida que hizo el doctor Escobar del caso con la consideración de que se trataba de un asunto que comprometía dineros de ex trabajadores de Ecopetrol", señaló el exmagistrado en la audiencia de juicio que se adelanta contra el ex abogado Rodrigo Escobar Gil.



Señaló que dicho almuerzo se realizó en el restaurante Tabla de Michelle, y dijo que dicha tutela fue negada por la Corte en sala Plena. El exmagistrado era el ponente del caso.



El proceso es por la supuesta entrega de $500 millones para que el alto tribunal seleccionará una tutela presentada por la fiduciaria Fidupetrol S.A.