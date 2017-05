Más de 60 contratos que entregó Cafesalud son investigados por la Fiscalía

Caracol Radio reveló que en la administración de Guillermo Grosso, Cafesalud entregó millonarios contratos por valores fijos mensuales que eran cinco o diez veces superiores a los servicios que en realidad las clínicas prestaban cada mes. http://caracol.com.co/radio/2017/05/23/salud/1495560562_044269.html

Ahora, el actual presidente de la EPS, Luis Guillermo Vélez habló del tema y aseguró que lo más grave de esos contratos no era solo que se pagaban millonarias sumas por servicios que no se prestaban, sino que además los dejaban amarrados a tres o cinco años y, por eso, tuvo que suspenderlos, renegociarlos o liquidarlos.

"Contratos de PGP eran más de 60 o 70. De esos hoy en día, casi la totalidad, están o renegociados o parados o liquidados. (…) Otros están en etapa de conciliación con la Superintendencia de Salud para terminarlos, otros nos tienen demandados, a otros no les hemos vuelto a pagar un peso desde el año pasado”, dijo. Y aseguró que en estos contratos estarían implicadas unas 30 clínicas.

En la investigación, Caracol Radio reveló que una de esas era Dumian Medical que tenía un contrato por un monto fijo mensual de $2.500 millones, aun cuando los servicios que prestó esta IPS por mes fueron en promedio de 237 millones.

Según Vélez, a Dumian Medical no le han vuelto a pagar y están en etapa de conciliación en la Superintendencia de Salud, pues no se han logrado poner de acuerdo. "No les estamos mandando pacientes, y lo que les llega es por la red de urgencias que tengan", explicó.

Para el actual presidente de la EPS esos contratos eran “anormales” a todas luces, pues pese a que Cafesalud se comprometía a girar un valor fijo mensual, las clínicas que se veían beneficiadas no estaban obligadas a decir cuántos servicios presentó, cuánto costaban, no necesitaba autorizaciones, ni tenía que presentar reportes.

Cancelarlos, suspenderlos o negociarlos ha sido una decisión acertada. Vélez contó que mientras el costo técnico de Cafesalud el año pasado era del 125 % promedio, en lo que va del 2017 lo llevan en el 100 %.

“Es una reducción altísima. Eso quiere decir que Cafesalud ha dejado de perder, más o menos, $100.000 millones mensuales en este primer trimestre”, dijo.