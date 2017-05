Legisladores demócratas exigen a Trump no tocar ayuda social en presupuesto

Legisladores demócratas exigieron hoy al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "no tocar" la asistencia social en su plan presupuestario, en un acto ante el Capitolio de Washington.

Bajo el lema "Hands Off" ("Mantén tus manos fuera"), congresistas demócratas, encabezados por la líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, junto a unos 50 activistas de derechos civiles, denunciaron los "recortes destructivos a programas (sociales) vitales que se esperan en el presupuesto de Trump".

Pelosi aseguró que el presupuesto mina la fuerza, las posibilidades y el futuro de los estadounidenses, y en particular de los niños, los jubilados, los veteranos y los más vulnerables, a cambio de rebajar los impuestos de los más ricos.

"Es vergonzoso, inmoral, indecente y algunos dicen que está muerto nada más nacer (el presupuesto) porque no va a ver la luz. No es como otros presupuesto que los republicanos del Congreso han presentado. Esto es una foto de quienes son y me gustaría que no fuera así (...), pero esto es una discusión de valores", añadió la líder de los demócratas en la Cámara Baja.

Trump presentó este martes su propuesta de presupuesto para el año fiscal 2018, titulado "Unos nuevos cimientos para la grandeza de EE.UU.", que aboga por un recorte de 3,6 billones de dólares en el gasto del Gobierno federal.

Los recortes de Trump se centran en los programas de asistencia social para los más desfavorecidos: el Medicaid, de cobertura médica para las personas de bajos ingresos, y el SNAP, de financiación de alimentos para familias de escasos recursos.

Con las modificaciones de ambos se pretende reducir sus fondos en casi 800.000 millones de dólares en los próximos 10 años.

Más de 50 millones de ciudadanos de EE.UU. recurrieron a ambos programas en 2016.

Sin embargo, esta propuesta presupuestaria es más una declaración de prioridades políticas que un documento económico, ya que debe aprobarlo el Congreso, desde donde entre ayer y con el acto de hoy han salido críticas tanto desde la bancada republicana como de la oposición demócrata, lo que le augura poco éxito.

La congresista demócrata de California Barbara Lee criticó hoy que Trump ha roto "todas" sus promesas electorales de la campaña del año pasado, cuando dijo que, a diferencia de los republicanos, no iba a recortar Medicaid.

Por ello, Lee le instó a no dar la espalda a las familias y a las comunidades más vulnerables, entre las que se encuentran también sus votantes.

También cargó contra Trump el demócrata de más alto rango del Comité de Presupuesto de la Cámara Baja, John Yarmuth, para quien "el presupuesto es una bofetada en la cara a millones de estadounidenses (...). Se trata de una abdicación total de las responsabilidades que debe tener un Gobierno con sus ciudadanos".