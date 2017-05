El embajador español se despide de una OEA "más viva que nunca"

El embajador observador permanente de España, Jorge Hevia Sierra, se despidió hoy de la Organización de los Estados Americanos (OEA), a la que ve "más viva que nunca" porque "no rehuye las crisis de la región" y "ha ganado un notable peso político".

En su último discurso ante el Consejo Permanente de la OEA, Hevia contrastó la OEA actual con "un pasado en que, con la perspectiva actual, se hicieron cosas que no eran justas, un pasado lleno de silencios ante situaciones que pedían a gritos la defensa de las libertades".

"En muchas crisis, la gente se preguntaba dónde estaba la OEA, mientras que hoy pueden apoyar o no su actuación, pero no pueden decir que no se oye su voz", afirmó.

Asimismo, destacó el papel del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, con la Comisión y la Corte, "a veces incómodo para los Gobiernos pero esperanzador para los ciudadanos".

Por otro lado, lamentó que "la OEA vive un momento de debilidad presupuestario que repercute en la moral de los que trabajan en ella", y dijo que "la crisis no se resolverá" si los Estados miembros no aumentan la cuantía de sus contribuciones obligatorias.

Para terminar su alocución, dijo que "España se siente orgullosa y agradecida por el papel que se le permite jugar" en la OEA, ya que "España es una nación americana y nada de lo que sucede en la región nos es ajeno".

Hevia, designado como embajador en la OEA en febrero de 2012, deja el organismo para incorporarse a su nuevo cargo como director político adjunto en la Dirección General de Política Exterior del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, en Madrid.

Diplomático desde 1985, en octubre de 2004 fue designado embajador de España en El Salvador, cargo que desempeñó hasta marzo de 2008.

De 2008 a 2011 trabajó como consejero cultural de la embajada de España en Italia.

En septiembre de 2011 fue nombrado subdirector general de Países de Mercosur y Chile, en la Dirección General de Iberoamérica del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Numerosas delegaciones de la OEA -Costa Rica, Belice, Brasil, EE.UU., Canadá, El Salvador, Guatemala, Italia, Francia, Portugal- le dedicaron palabras de reconocimiento y agradecimiento en nombre de los distintos grupos regionales y de los observadores permanentes.

Destacaron su labor solidaria en la OEA, su conocimiento de la región y el peso de las contribuciones españolas al organismo.

El secretario de Asuntos Jurídicos de la OEA, Jean Michel Arrighi, habló en nombre del secretario general, Luis Almagro, que está en Noruega para participar en el Foro de la Libertad de Oslo.

Hevia -dijo Arrighi- "fue mucho más que observador, fue activo participante, motor incansable del apoyo permanente de España, y todo ello siempre con su buen humor y sus chistes".

"Nuestros deseos de éxito en tus nuevos destinos en el corazón de Madrid", le dijo el secretario de Asuntos Jurídicos al embajador, quien recibió el aplauso de todo el Consejo Permanente en pie.