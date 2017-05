La CIDH insta a Brasil a revisar política antidrogas y situación en cárceles

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó hoy a Brasil a revisar su política antidrogas, en concreto aquellas medidas que llevan al "encarcelamiento en masa" de personas que no han cometido delitos de violencia y al incremento de la población en las prisiones.

Durante las reuniones del 162 periodo de sesiones de la CIDH, que se celebra esta semana en Buenos Aires, el relator de la CIDH James Cavallaro fue crítico y aseguró que el problema debe enfrentarse "de manera más contundente".

"Con todo respeto, necesito insistir en que las medidas no son suficientes (...) Se entra en una cárcel en Brasil y uno ve que la mayor parte de los presos están por delitos no violentos, no representan un peligro", manifestó Cavallaro.

Si bien reconoció que el cambio en la lucha contra la droga y el narcotráfico es un problema "mundial", el relator incidió en que la "lógica de las medidas" que adopta el Gobierno "no responden a una situación urgente", como la que revelan las crisis que se han vivido en algunas prisiones brasileñas en los últimos tiempos.

Tras escuchar en audiencia a representantes del Estado y la sociedad civil, Cavallaro llamó a trabajar en medidas como la despenalización del consumo de marihuana o contra la actuación violenta de las fuerzas de seguridad en operativos antidroga, como los registrados recientemente en la zona denominada "Cracolandia" (Sao Pablo).

Resaltó que hay que fomentar medidas alternativas a la prisión, especialmente para personas sin condena por delitos violentos, que además involucran frecuentemente a colectivos vulnerables como mujeres, menores o indígenas.

También se remarcó la pertinencia de dejar de considerar delitos "agravados" los casos de microtráfico.

En esta primera jornada de audiencias públicas en Buenos Aires, la CIDH analizo también otros temas de Brasil, como la situación de los pueblos indígenas y la independencia del Poder Judicial.

Representantes de comunidades originarias denunciaron que Brasil está viviendo un "retroceso" en los derechos indígenas, constatable en la falta de consulta en cuestiones legislativas o en la ausencia de investigación cuando sufren ataques.

Los peticionarios acusaron al Poder Legislativo y Ejecutivo de sacrificar los derechos territoriales indígenas en favor de los agronegocios y, en concreto, fueron muy críticos con el ministro de Justicia, Osmar Serraglio, con el que solicitaron una audiencia.

La contraparte en las audiencias, en representación del Estado, ratificó que el Gobierno tiene el compromiso de velar por el cumplimiento de los derechos indígenas, como establece la ley, pero reconoció que la situación económica debilitó el funcionamiento de algunas áreas del Estado.

"Pese a vivir un momento muy particular de la vida pública, la normalidad institucional sigue porque la Constitución sigue vigente, la legislación sigue, los compromisos internacionales siguen", dijo Alexandre Ghisleni, enviado de la Cancillería.

Respecto al sistema judicial, los relatores de la CIDH escucharon críticas respecto a la falta de independencia de la Justicia, expuestas por diferentes organizaciones civiles.

En concreto, manifestaron que los jueces con posturas más "progresistas" o "garantistas" de los derechos humanos no pueden expresarse libremente sin temor a represalias. Ello mengua el derecho de acceso a la Justicia del ciudadano porque no hay "pluralismo" en los tribunales.

Los representantes del Estado brasileño, sin embargo, negaron que exista ese problema.