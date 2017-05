La hija de Mugabe es nombrada miembro de la junta de censura de Zimbabue

La nueva Junta de Censura de Zimbabwe nombró hoy a la única hija del presidente del país, Robert Mugabe, miembro de la junta directiva de la entidad, que controla la industria de los medios de comunicación, el cine y los medios sociales.

El nombramiento de Bona Mugabe, de 27 años, como una de los 11 miembros que componen la entidad de censura, fue visto como una forma de controlar de cerca las críticas a la presidencia.

Entre los miembros de la junta directiva destacan también la actual portavoz policial, Charity Charamba, un alto funcionario del Ministerio de Información, Regis Chikowore y un sacerdote católico y amigo de Mugabe, Fidelis Mukonori.

El ministro de Interior del país, Ignatius Chombo, especificó que si bien la Constitución de Zimbabue garantiza la libertad de expresión, la ley de censura otorga competencias al Consejo "para garantizar que estas libertades sean razonablemente limitadas y no infrinjan los derechos de otras personas".

La emisora estatal ZBC insinuó que la nueva junta directiva sería utilizada para monitorear los medios sociales, donde se han hecho muchas críticas al presidente de 93 años.

"La nueva junta de censores (...) tendrá una tarea gigantesca en el cumplimiento de su mandato, ya que ha habido un abuso desenfrenado de las redes sociales", dijeron desde la cadena.

Las reacciones de los zimbabuenses al nombramiento no se han hecho esperar y esta mañana el conocido escritor zimbabuense Ranga Mberi parodió en su blog satírico que los nuevos miembros del consejo serían recompensados por su "sacrificio desinteresado".

"No es un trabajo fácil, ver películas sucias, tamizar imágenes sucias e inspeccionar danzas sucias en nuestro nombre", apuntó en el blog "Party of one".

El comité ya impuso en 2015 una versión altamente censurada del film "Cincuenta sombras de Grey" y algunos teatros locales y salas de cine se negaron a proyectarla.