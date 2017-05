Alemania revisa la seguridad de grandes eventos tras atentado de Manchester

El Ministerio alemán de Interior ordenó hoy que las banderas ondeen a media asta en todos los edificios públicos del país en señal de luto por el atentado en Manchester, mientras las autoridades revisan los dispositivos de seguridad de los grandes eventos previstos en Berlín en los próximos días.

Esta tarde comienza en la ciudad el congreso de la Iglesia evangélica alemana y se espera que alrededor de 200.000 personas participen en los distintos actos organizados, desde misas al aire libre a un debate entre la canciller alemana, Angela Merkel y el expresidente estadounidense Barack Obama mañana ante la emblemática Puerta de Brandeburgo.

Las jornadas protestantes se prolongarán hasta el fin de semana, cuando la capital acogerá, el sábado, la final de la Copa de Alemania entre el Borussia Dortmund y el Eintracht de Fráncfort y se espera que decenas de miles de aficionados de esas dos ciudades lleguen a Berlín para presenciar el partido.

En declaraciones al diario "Bild", el ministro alemán de Interior, Thomas de Maiziére, confirmó que, tras el atentado de Manchester, se están revisando los operativos de seguridad de todos estos eventos en coordinación con los organizadores y las autoridades locales.

"No debemos concentrarnos solo en los controles de los accesos, sino que debemos también -y eso nos lo ha mostrado lo ocurrido en Manchester- vigilar la situación al concluir los actos, cuando la gente abandona los pabellones o los estadios", explicó antes de señalar que ha ofrecido toda la ayuda necesaria a las autoridades de Berlín.

"El dispositivo de seguridad está diseñado de tal modo que estamos preparados para un caso como el de Manchester. Por eso no debemos cambiarlo en términos generales, pero seguro que es bueno revisarlo", afirmó por su parte el responsable de Interior de la ciudad-estado, Andreas Geisel, en declaraciones a la radiotelevisión pública regional rbb.

En el operativo participan 6.000 policías y Geisel destacó la importancia de la presencia pública de los agentes del orden público, pero también de encontrar un equilibrio para no "ahogar o dañar" los eventos organizados.

Alemania no ha elevado su nivel de alerta por amenaza terrorista porque ya era alto. "Aunque me gustaría decir otra cosa, está claro que no se puede dar la seguridad absoluta", sentenció De Maizière.