Expresidente argentino Menem volverá a ser candidato al Senado con 86 años

El expresidente argentino Carlos Menem (1989-1999), confirmó hoy que se presentará de nuevo como senador nacional en las próximas elecciones legislativas de octubre a sus 86 años de edad.

El actual senador por La Rioja (oeste), ratificó que buscará su reelección junto con su hija Zulema Menem, y mostró su especial interés por continuar trabajando por esta provincia argentina.

En declaraciones con la emisora local Cadena 3, Menem indicó que no quiere permanecer en los fueros, y añadió que sigue "respondiendo al peronismo", el mismo que le vio tomar la presidencia argentina con el Partido Justicialista (Peronista) al frente.

"Tengo para ofrecer lo que el pueblo necesite. Hay que hacer un inventario de las necesidades y trabajar para que las cosas funcionen en beneficio de todo el pueblo argentino", resaltó.

Hijo de inmigrantes sirios, afirmó que está "feliz" por volver a presentarse al puesto de Senador y que la respuesta de La Rioja sea favorable.

El que fuera presidente durante diez años, dijo estar en desacuerdo con "muchas cosas" correspondientes al Gobierno que Mauricio Macri encabeza desde 2015, y aseguró que hará oposición desde el Senado.

"Son dos gestiones medias parecidas, pero dar una opinión terminante se torna un tanto difícil. Dentro de poco, cuando se aclare el panorama, porque no está claro, me voy a animar a opinar en particular", respondió Menem sobre las últimas gestiones gubernamentales de la peronista Cristina Fernández (2007-2015) en comparación con la de Macri y el frente conservador Cambiemos.