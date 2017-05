El cine en femenino se impone en la alfombra roja de Cannes

Dos directoras, Sofia Coppola y Jane Campion, impusieron hoy su estilo en la alfombra roja del Festival de Cannes, poco acostumbrada a que dos presentaciones de una misma jornada tengan una firma femenina y de esa talla.

La primera había proyectado en competición oficial "The Beguiled", un "remake" de la película que Don Siegel llevó a la pantalla en 1971 y que cuenta con Colin Farrell y Nicole Kidman para los papeles que en su día encarnaron Clint Eastwood y Geraldine Page.

Farrell, con el protocolario esmoquin, y Kidman con un vestido de flecos plateados, encabezaron un reparto integrado también por Elle Fanning y Kirsten Dunst, quien, llorosa y con un vestido de corte griego y generoso escote, acaparó toda la atención de los fotógrafos.

Coppola se decantó por un elegante y más recatado conjunto negro, el mismo color con el que desfiló Campion, en su caso en traje pantalón.

Esta segunda directora, la única que en toda la historia del festival ha ganado una Palma de Oro, por "The Piano" en 1993, está al frente de la segunda temporada de la serie "Top of the Lake", de nuevo con Kidman entre su elenco.

La neozelandesa, cuyo proyecto es exhibido dentro de las sesiones especiales, no subió las escaleras del Palacio con Kidman, pero sí estuvo acompañada, entre otras, por Elisabeth Moss, conocida por su participación en "Mad Men", y por una altísima Gwendoline Christie, que saltó a la fama por "Game of Thrones".

Y tras presentar hoy en la sección oficial Una Cierta Mirada "La Cordillera", el argentino Santiago Mitre defendió de nuevo ese filme en la alfombra roja, junto a Ricardo Darín, de azul, y su otra protagonista, Dolores Fonzi, que optó por el negro.