Camila Cabello lloró cuando Zayn Malik abandonó One Direction

La salida de Camila Cabello de Fifth Harmony en diciembre del año pasado provocó muchas lágrimas entre los seguidores más incondicionales de la formación femenina, una tristeza que la cantante pudo comprender perfectamente porque ella tuvo esa misma reacción cuando uno de sus ídolos, el británico Zayn Malik, decidió abandonar su grupo favorito: One Direction.

"A ver, yo era una gran fan de One Direction. Ellos fueron la única razón por la que me presenté a 'The X Factor'. Lloré cuando Zayn dejó el grupo, no voy a mentir... Era el fin de una era, ¡el fin de una era! ¡Obviamente! Es que yo hasta tenía una cuenta de Twitter de One Direction. Fui una de sus mayores admiradoras", reveló la artista en el programa radiofónico de Zane Lowe.

Consciente de que su trayectoria profesional guarda muchas similitudes con la de Zayn Malik, la intérprete de 20 años no duda en defender la decisión tanto de este último como del resto de sus compañeros -Niall Horan, Harry Styles, Louis Tomlinson y Liam Payne- de centrarse en sus carreras individuales alegando que ofrece una oportunidad única a sus fans para descubrir sus respectivos estilos musicales.

"Era el fin de algo muy bonito que había inspirado a mucha gente. Era como un sueño, al igual que Fifth Harmony: nosotras cinco también éramos una inspiración para nuestros fans, y eso es algo hermoso. Así que, obviamente, cuando algo así llega a su fin, la gente se entristece. Pero también puede ser muy emocionante porque se plantean una serie de preguntas: '¿Cómo es esa persona en solitario? ¿Qué mensaje quiere transmitir?'. Por eso creo que ahora que los chicos están yendo cada uno por su lado por fin podremos ver cómo son realmente fuera del grupo, y me parece que eso es fascinante", aseguró en otra parte de la entrevista.

La historia del origen y el recorrido de las dos bandas juveniles es muy similar. Después de presentarse por separado a las audiciones de 'The X Factor' en sus respectivos países, cinco chicos del Reino Unido e Irlanda y cinco chicas de Estados Unidos acabaron siendo seleccionados por el todopoderoso productor musical y jurado del programa Simon Cowell para crear One Direction y Fifth Harmony. Los años posteriores a su paso por el concurso estuvieron marcados por el éxito hasta que uno de los miembros -Zayn y Camila- se hartó y decidió probar suerte como solista. Aunque por ahora los cuatro miembros restantes de la boy-band están tomándose un merecido descanso, las cuatro integrantes restantes de Fifth Harmony -Ally Brooke, Normani Kordei, Lauren Jauregui y Dinah Jane- siguen adelante como cuarteto.