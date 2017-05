Ander Herrera recuerda a sus "amigos" del Athletic tras ganar la final

Ander Herrera, campeón de la Liga Europa y mejor jugador de la final disputada ante el Ajax, recordó tras el éxito dirigiendo el juego del Manchester United a sus antiguos compañeros del Athletic Club, sus "amigos", a los que dedicó un guiño tras perder la cita de Bucarest en 2012.

"Un título europeo es algo único. Estoy muy feliz. En la liga no ha sido una temporada tan buena, pero acabamos con tres títulos. Me quiero acordar de compañeros del Athletic con los que perdimos una final y me acuerdo de mis amigos", aseguró en BeIN Sports.

Juan Mata recordó las víctimas en el atentado de Manchester, tras conquistar el título que le faltaba al United. "El Ajax ha tenido tramos en los que han presionado pero hemos demostrado el club que somos. Llega tras un día muy difícil para la ciudad de Manchester, queríamos levantar el ánimo y dar una alegría. Ojalá les hayamos hecho felices".