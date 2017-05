Ningún rival fue superior a nosotros: Gustavo Costas

Gustavo Costas, técnico de Independiente Santa Fe, analizó el empate 1-1 ante The Strongest y que significó la eliminación del equipo en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Los ‘Cardenales’ por segundo año consecutivo se despiden de manera prematura. Con 8 puntos se quedan con el tercer puesto que le permitirá ingresar a la Copa Sudamericana.

Ahora Santa Fe se enfoca en la Liga Águila donde aún no asegura su clasificación a los cuartos de final y deberá ganar el sábado ante Alianza Petrolera.

Análisis del empate

Todos estamos con bronca, los teníamos dominados, habíamos llegado y ellos no nos habían pateado al arco, tuvimos para definir el partido y no lo hicimos, nos pusimos nerviosos. En la primera media hora del primer tiempo desbordamos por las bandas, en el segundo fue solo pelotazo, no supimos manejarlo, la bronca es que nos empatan son llegarnos al arco.

Lo que viene

Empezaremos a corregir, no debemos ponernos nerviosos, estar tranquilos, no jugar a pelotazo. En esta Copa nos pasó que no supimos aprovechar, nos pasó en Bolivia y Brasil.

Balance de la Copa Libertadores

Una Copa donde ninguno fue superior a nosotros, fuimos a La paz y los superamos generando siete situaciones en el primer tiempo, en Brasil hicimos un gran partido, era para ganar.