Toni Nadal: "Yo sé con quién no me agradaría jugar, Djokovic es uno de ellos"

Toni Nadal ha afirmado hoy, en la presentación del II Mallorca Open WTA que su sobrino y pupilo Rafa Nadal, cuarto en la clasificación ATP, afrontará el torneo de Roland Garros en busca de su décima copa "con la máxima ilusión".

"Es uno de los favoritos principales para ganar el torneo, pero hay otros jugadores, también, muy buenos. Yo sé con quién no me agradaría jugar, no lo diré, pero (Novak) Djokovic es uno de ellos", ha precisado, sonriendo, Toni Nadal.

Rafa Nadal eliminó a Djokovic en las semifinales del reciente Mutua Madrid Open rompiendo una racha de tres años de derrotas consecutivas ante el jugador serbio, actual número dos del mundo.

En una rueda de prensa posterior a la presentación del torneo femenino de Mallorca, a Toni Nadal se le preguntó por varios tenistas que han destacado en los últimos grandes torneos, como el austríaco Dominic Thiem y el alemán Alexander Zverev.

Thiem derrotó a Nadal en los cuartos de final de Roma y Zverev ganó luego ese torneo al imponerse a Djokovic.

"Todos ellos están en un gran momento, por eso no será fácil ganar en París. Nosotros tenemos buenas expectativas, pero no superiores a las del año pasado, ya que creo que en 2016 llegamos mucho mejor", dijo Toni Nadal.

Con respecto a los últimos malos resultados de Djokovic y Murray en superficies de tierra batida, circunstancia que aumentaría las posibilidades de Rafa en Roland Garros, Toni Nadal ha reiterado que rivales en ese torneo "serán todos".

"Hay diferencias entre las temporadas de Murray y Djokovic", ha matizado Toni Nadal.

"La de Murray ha sido más discreta tras sus derrotas en Montercarlo, Barcelona y Roma, mientras que la de Djokovic no es tan mala al perder en cuartos de final con David Goffin en Montecarlo, con Rafael en semifinales Madrid y Zverev en la final de Roma", ha añadido.