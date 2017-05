Somos reales, como mi panza en estas fotos, con arrugitas y flacidez: Claudia Bahamón

Claudia Bahamón publicó una serie de fotos en su cuenta de Instagram con un llamado muy interesante en el que se refirió a su aspecto físico.

“Algunos dicen ‘eh pero esa claudita como hace para conservarse tan bien’. Primero debo decirles que "no me conservo" porque todavía estoy joven y REGIA (confianza y amor propio por encima de todo jajjaaj) pero déjenme decirles que hay muchos "filtros" en la vida de las personas hoy en día. Cuando hago una foto si es selfie lo hago con mis mañas/estrategias para verme más alta, más estirada, más plana y más regia”, esto fue algo del extenso texto que acompañaba a la foto.

Además esto, reveló cuales son esos defectos que más le molestan: “Somos reales, como mi panza en estas fotos, con arrugitas y flacidez, con gorditos, con estrías, con cellulitis, con doble nalga (pucha esta es la que más odio), con gordito del brassiere, con brazo de tia, con conejos, con gorditos del pantalón, papada, etc!”.

La presentadora de origen huilense ha demostrado en sus redes sociales que no le da pena nada y por eso no se queda callada; y dice las cosas como son, como por ejemplo en una de las últimas publicaciones en la que invita a las mujeres a no callar, pero curiosamente por esta foto la presentadora fue juzgada por verse "vulgar".

Esto le llamó bastante la atención a la huilense y le respondió con otra publicación.