Cabello dice Fiscalía "no actúa" ante violencia por protestas en Venezuela

El primer vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, criticó hoy la actuación del Ministerio Público (MP, Fiscalía) ante la violencia que se vive en el país desde hace casi dos meses ya que, dijo, hay responsables identificados que no han sido detenidos.

"No puede haber venezolanos que sean capaces de incendiar 52 autobuses, venezolanos que sean capaces de dispararle a un compañero y no estén detenidos, no se haya abierto la averiguación porque la Fiscalía no actúa", dijo a los medios desde una marcha en Caracas "por la paz y contra el fascismo".

El también diputado exigió a la Fiscalía que "comience a detener, (y) a ordenar la detención de aquellas personas que andan incendiando, que andan asesinando" en la nación caribeña.

"No puede ser que cierren los ojos, por mucha oposición política que tengan, es la justicia que debe imponerse", exhortó.

Cabello aseguró que hay individuos causantes de hechos violentos "completamente identificados" y sostuvo que la Fiscalía "está obligada a actuar" para que estas personas sean detenidas y sometidas a la justicia.

"Le exigimos (...) lo hemos pedido de mil y una maneras, parece que se conforma la Fiscalía a veces con decir 'no, mira, no se puede detener porque andaba encapuchado', todos ellos son narcisos", agregó, al alegar que estas personas se toman fotografías y las hacen públicas "para que el mundo las vea".

El chavista destacó que ante las manifestaciones que sacuden al país, algunas de las cuales han generado en hechos violentos que se han saldado con 53 víctimas mortales, "los organismos de seguridad hacen su parte", pero nuevamente instó al Ministerio Público a, también, "hacer su parte".

Aunque el MP ha confirmado hasta hoy 53 muertos en escenario de protestas, el ministro de Información, Ernesto Villegas, informó ayer que 60 personas han perdido la vida producto de la violencia que se registra en el país desde el 1 de abril, cuando se iniciaron las manifestaciones a favor y en contra del Gobierno de Venezuela.