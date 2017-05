Los centristas y Unión Cristiana se niegan a negociar un Gobierno en Holanda

Los líderes de Unión Cristiana, Gert-Jan Segers, y de Demócratas 66, Alexander Pechtold, decidieron hoy que no continuarán negociando ni iniciarán una ronda de conversaciones oficial para la formación de un Gobierno en Holanda.

Después de una reunión exploratoria mantenida hoy, las dos partes concluyeron que no existe posibilidad de limar sus diferencias, a pesar de la insistencia de la mediadora, Edith Schippers, de que solo es posible una coalición de esos dos partidos con el liberal VVD y Llamada Democristiana (CDA).

"No se trata de una cuestión personal, hemos hablado del fondo de la cuestión y cuando nos miramos a las ojos decidimos que no, que esto no tiene sentido", lamentó Segers.

Pechtold afirmó que los dos políticos "se tomaron" su tiempo para negociar, pero que "en realidad, no se llega a nada".

Esta negativa a seguir negociando cierra las puertas a la segunda y única opción de obtener una coalición de cuatro partido en Holanda, por lo que las alternativas son ahora más complicadas y exigen, como mínimo, cinco grupos parlamentarios.

Antes de un encuentro cara a cara, Pechtold y Segers se reunieron con Schippers, por separado, en una reunión urgente para hacer hincapié en sus diferencias ideológicas.

"Yo intento no verlo como blanco y negro. Tengo que encontrar los extremos constructivos y asumir mi responsabilidad", reconoció entonces Pechtold, después de una reunión de casi tres horas con Schippers.

Agregó que su partido "está de acuerdo" en mantener una discusión exploratoria con Unión Cristiana, pero ya afirmó que "honestamente, no es deseable" formar coalición con esa fuerza política.

Por su parte, Segers enfatizó que, después de consultar con su partido, las posiciones "antes y después de las elecciones" del pasado 15 de marzo "son las mismas", en lo que parece una referencia al debate sobre el suicidio asistido para personas mayores.

Los dos partidos también tienen opiniones totalmente opuestas en cuanto al aborto, investigación con embriones, donantes registrados, o política de refugiados.

Las conversaciones de los liberales y el centro-derecha con la Izquierda Verde colapsaron hace una semana por falta de acuerdo sobre la política migratoria.