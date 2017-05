Michelle Bachelet expresa su "mayor solidaridad" por atentado de Manchester

La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, expresó sus condolencias por el atentado de ayer en el Manchester Arena tras el concierto de la estrella del pop estadounidense Ariana Grande, que por el momento deja 22 personas muertas y 59 heridos.

Santiago de Chile, 23 may (EFE).- La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, expresó sus condolencias por el atentado de ayer en el Manchester Arena tras el concierto de la estrella del pop estadounidense Ariana Grande, que por el momento deja 22 personas muertas y 59 heridos.

"En esta hora de dolor, nuestra mayor solidaridad con el pueblo británico, en especial las familias de las víctimas en el Manchester Arena", escribió Bachelet en la red social Twitter.

La presidenta chilena destacó más tarde que el mundo está "cansado" de conocer atentados como el de ayer y pidió que cada uno, en el rol que le corresponda, aporte "paz y diálogo" .

"Es la única manera posible para que nuestros hijos, nuestros nietos, puedan vivir en un mundo mejor", enfatizó la jefa del Ejecutivo durante la ceremonia de presentación del Monitoreo Sísmico de la Falla de San Ramón, en el observatorio Pailalén, situado a las afueras de Santiago.

El ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Heraldo Muñoz, confirmó que ningún chileno ha resultado herido, pese a que actualmente existen 60 becarios del país austral residiendo en Manchester.

"Nos informan que alrededor de 60 estudiantes chilenos en Manchester sin novedad después de atentado. Seguiremos pendientes vía consular", manifestó Muñoz en la misma red social que Bachelet.

Y agregó que "vía el cónsul honorario, la Policía de Manchester y la embajada de Londres, hasta ahora no hay antecedentes de chilenos afectados por el atentado".

El canciller chileno también escribió otro mensaje en esta red social para expresar su pésame.

"Nuestras sentidas condolencias a familias de víctimas y al pueblo de Manchester y Gran Bretaña por el atentado durante el concierto en esa ciudad", agregó.

El ejecutivo chileno fue uno de los primeros de Suramérica en reaccionar al atentado, por el que ya fue detenido un hombre de 23 años.

La Policía de Manchester no ha aportado más detalles de la investigación, aunque la primera ministra británica, Theresa May, dijo hoy que las fuerzas del orden creen conocer la identidad del terrorista suicida, pero advirtió de que aun no puede ser revelada.

Por otra parte, Agencia Salvaje, la productora que organiza la gira suramericana de Ariana Grande, confirmó que el concierto que la cantante tenía previsto ofrecer el próximo 3 de julio en el Movistar Arena de Santiago de Chile sigue en pie.

"Por el momento no se suspende la gira y seguimos con la venta de entradas. Mañana nos reuniremos para aumentar las medidas de seguridad para el show de Chile", afirmó a medios locales Rafael Puentes, socio de la productora.