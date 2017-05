El Ejército birmano rebate el informe de la ONU del maltrato de los rohinyás

Una investigación del Ejército de Birmania (Myanmar) concluyó que no es fiable el informe de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos que denuncia "las terribles crueldades que padecen hombres, mujeres y niños de la etnia rohingya", informa hoy la prensa nacional.

"De las 18 acusaciones que presenta el informe, se ha comprobado que 12 son incorrectas, y que las restantes 6 acusaciones son falsas y se han fabricado a partir de mentiras y declaraciones inventadas", asegura el documento citado por el diario estatal The Global New Light of Myanmar.

La investigación militar se realizó entre el 10 de febrero y el 4 de marzo pasados en el estado de Rakáin, situado en el oeste de Birmania y donde supuestamente los militares cometieron los abusos contra esta minoría musulmana.

El trabajo del Ejército birmano, dirigido por el teniente general Aye Win, entrevistó a 2.875 personas en 29 localidades e incluyó casos de militares sancionados o condenados por delitos cometidos contra la población civil.

La Oficina del Alto Comisionado presentó el 3 de febrero un informe elaborado con las declaraciones de 204 rohinyás acogidos en campamentos de refugiados en Bangladesh.

El documento denuncia "violaciones colectivas, asesinatos -incluso de bebés y niños- palizas brutales, desapariciones y otras graves violaciones de derechos humanos perpetradas por las fuerzas de seguridad de Myanmar en el estado de Rakhine, una zona de acceso prohibido".

El Gobierno birmano rechazó en su día este informe y a finales de marzo se opuso a que una comisión de la ONU visitase Rakáin para para verificar las múltiples violaciones cometidas contra los rohinyás que, según Naciones Unidas, "probablemente constituyen delitos de lesa humanidad".

Más de un millón de rohinyás viven en Rakáin, donde sufren una creciente discriminación desde el brote de violencia sectaria que surgió en 2012 y que causó al menos 160 muertos y unos 120.000 miembros de esta minoría confinados en 67 campos de desplazados.

La violencia a la que se refiere la ONU empezó el pasado octubre con la operación militar lanzada contra los insurgentes rohinyás que asaltaron tres puestos fronterizos del día 9 de ese mes.

La ofensiva desplazó a unos 20.000 rohinyás y al menos otros 74.000 cruzaron la frontera y acabaron en campos de refugiados en Bangladesh.