Gobierno de México, "conmocionado" por asesinato, responde a corresponsales

El Gobierno de México se dijo hoy "conmocionado" por el reciente asesinato del periodista Javier Valdez y afirmó que las instituciones responsables de la investigación hacen uso de todas sus facultades para esclarecer el crimen, en respuesta a una carta de corresponsales extranjeros.

"Al presidente Enrique Peña Nieto y a los integrantes de su Gobierno nos conmocionó el homicidio de Javier Valdez y nos indignan las agresiones contra periodistas", declaró el portavoz del Gobierno, Eduardo Sánchez, en un mensaje enviado a medios.

Refirió que en una reunión con el Comité de Protección a Periodistas (CPJ) efectuada el 4 de mayo, el mandatario reconoció que las agresiones contra comunicadores "demuestran los rezagos y pendientes que enfrentamos para proteger a los periodistas en riesgo y para castigar a los culpables de las agresiones cometidas".

Sánchez refirió que para enfrentar estos desafíos, Peña Nieto ha señalado que es indispensable el trabajo coordinado con autoridades locales a fin de lograr una política de Estado en la materia que abarque todo el territorio nacional.

Por ello, recordó, el presidente convocó la semana pasada a una reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores en la que el Gobierno federal y los mandatarios estatales acordaron fortalecer el Mecanismo de Protección a Periodistas y la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión.

También acordaron establecer protocolos de operación y esquemas de coordinación con las entidades federativas, apuntó el portavoz.

"Como el mismo presidente señaló, no podemos permitir como sociedad, y menos como Gobierno, la censura ni las restricciones a la labor informativa de los comunicadores", añadió.

Finalmente, Sánchez reiteró el compromiso del Gobierno federal de "fortalecer las condiciones para el ejercicio pleno del periodismo" y aseguró que "las instituciones responsables de la investigación están haciendo uso de todas sus capacidades para llevar ante la justicia a quien o quienes asesinaron a Javier Valdez".

Corresponsales de 69 medios extranjeros e independientes acreditados en México, incluyendo la Agencia Efe, la Agencia France Press, Associated Press y los diarios El País y The New York Times, condenaron el domingo el asesinato de Valdez, ocurrido el 15 de mayo en Culicán, capital del noroccidental estado de Sinaloa.

En una carta abierta, 186 corresponsales expresaron su condena y su conmoción por el asesinato de Valdez, corresponsal del diario La Jornada, cofundador del semanario Ríodoce y autor de varias novelas sobre el narcotráfico.

"Estamos conmocionados por este nuevo crimen que forma parte de la reciente escalada de agresiones a nuestros colegas periodistas mexicanos, cuya valentía admiramos profundamente", señalaron los corresponsales.

Destacaron el compromiso del presidente Peña Nieto para que la muerte de informadores no queda impune y su coincidencia con el mandatario de que se necesitan "medidas extraordinarias" ante la herida que este tipo de violencia ha abierto en la sociedad mexicana.

"Creemos que un efectivo acceso a la Justicia es fundamental para frenar las agresiones y garantizar el ejercicio del periodismo en condiciones de seguridad y libertad", subrayaron.

Consideraron que "un compromiso real y decidido contra la impunidad y por la protección de los periodistas es indispensable para convertir el asesinato de Javier Valdez en un parteaguas que ponga fin a las agresiones contra la prensa, baluarte fundamental de cualquier democracia".