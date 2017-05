Cinemateca Dominicana presenta ciclo de "Cine Político Dirigido por Mujeres"

La Cinemateca Dominicana presentará del 25 al 31 de mayo el ciclo "Cine Político Dirigido por Mujeres", que incluye ocho películas de distintos géneros y de reciente realización, en su mayoría documentales.

El sitio web de la Dirección General de Cine (DGCine) informa sobre este ciclo, que forma parte de una muestra internacional con el mismo nombre y presenta el trabajo audiovisual realizado por mujeres, con el auspicio de la institución y del Centro Cultural de España en Santo Domingo.

La proyección del documental "Excluidas del paraíso", dirigida por la española Esther Pérez de Eulate, abrirá el ciclo este jueves.

En la agenda hay otras dos cintas de producción española, el drama documental "Boxeo por la libertad", codirigido por Juan Antonio Moreno Amador y Silvia Venegas; y la producción "Boconas", de Leonor Jiménez Moreno, Montserrat Clos y Sofía Fernández.

También se proyectarán "Carretera Cartonera" de las italianas Marta Mancusi y Anna Trento; de Dinamarca, "In light of the Revolution" (A la luz de la Revolución), dirigida por Lone Falster y Iben Haahr Andersen; el "Tiempo suspendido" de la mexicana Natalia Bruschtein; por El Salvador "Los Ofendidos" de Marcela Zamoray; y de Bangladés la cinta "Under Construction", de Rubaiyat Hossain.

Entre los temas que se tratan en las distintas películas están la memoria histórica, la persistencia de un sistema patriarcal opresivo en occidente, la diferencia de clases, la lucha por la igualdad de la mujer y el arte como forma de expresión femenina.