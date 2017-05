Actor de "Yo Soy Franky" es acusado de inasistencia alimentaria

El actor Jorge López, actualmente en la serie juvenil "Yo Soy Franky", fue denunciado por su exesposa Gloria Paramo Contreras por inasistencia alimentaria por más de cuatro años.

A través de un mensaje en Facebook, Paramo dijo que el actor logró quitarle la custodia de sus hijas "para que se las entreguen a los abuelos paternos ( personas que jamás han tenido vínculo con las niñas)".

También, aseguró que el actor "según reporte del ICBF es el presunto maltratador de las menores victimas de violencia intrafamiliar el cual ya ha sido amonestado y lo han remitido a varios tratamientos terapéuticos para que deje sus actos de agresividad y violencia en mi contra y en contra de mis hijas".

Pese a que el actor no se ha pronunciado al respecto, días pasados realizó una publicación con la foto de sus hijas en la que asegura que " (...) me arrancaron de tu vida, a pesar de todos mis esfuerzos, no me han dejado acercarme a ti, porque cometí el delito más grande de todos, el delito por el que a un hijo lo alejan de su padre, me quedé sin trabajo, ese delito en el que el padre solo es proveedor y nada más".