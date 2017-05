"La violencia no es obligación como tema literario en Colombia": Jorge Franco

El escritor colombiano Jorge Franco, uno de los más exitosos a nivel internacional con obras que abordan el tema de narcotráfico, afirmó hoy que la violencia no es una "obligación" como tema inspirador para las nuevas generaciones de literatos en Colombia.

"Uno tiene que estar cómodo con lo que va a escribir, pero la violencia no es una obligación como tema literario en Colombia", declaró a Efe Franco, quien la semana pasada dictó la conferencia 'Violencia: inspiración o transpiración', promovida dentro de los ciclos literarios del Instituto Cervantes de Sao Paulo.

Para Franco "las nuevas generaciones están en su derecho a reivindicar esa historia que no vivieron, pero de la que tienen un vínculo familiar. No hay una imposición de temas, pero el narcotráfico no es la tendencia de la literatura colombiana".

Según el escritor, nacido hace 55 años en Medellín, existen otras vertientes en el variopinto mundo de las letras y del cine en su país y por eso "las películas más taquilleras en Colombia son comedias que tocan la idiosincrasia colombiana desde un lado más humorístico".

En ese sentido, recordó que "hay obras colombianas que abordan las más variadas épocas de la historia y nuestros escritores cuentan historias de cualquier lugar del mundo, sacudiéndose un poco de esa realidad (como la del narcotráfico) que ayuda a establecer prejuicios".

El autor de la aclamada 'Rosario Tijeras' y 'Paraíso travel', ambas llevadas a la pantalla grande, puso como ejemplo a 'La virgen de los sicarios', de Fernando Vallejo, o la obra 'Noticia de un secuestro', del Nobel Gabriel García Márquez, que abordan el tema del narcotráfico "tangencialmente".

"El narcotráfico es un tema casi obligado cuando uno nace en Medellín y mi obra literaria está relacionada con la ciudad", apuntó Franco, quien sostiene que "toda cultura tiene un derecho a contarse a sí misma y eso lo hemos visto a lo largo de la historia de la humanidad".

Desde esa óptica, el ganador en 2000 del Premio Internacional de Novela 'Dashiell Hammett' en Gijón (España), citó cómo la epopeya griega 'La Ilíada', las historias nazi, la intervención estadounidense en Vietnam o las de las dictaduras del Cono Sur han sido temas "recurrentes" para los autores de esos países.

"Si la cultura colombiana ha venido atravesando un episodio vergonzoso a raíz del problema del narcotráfico es natural que eso se cuente, porque es un mundo lleno de historias, de personajes, de mitos", subrayó el también vencedor en España del Premio Alfaguara en 2014.

No obstante, el escritor aseveró: "Lo que tenemos que ver es cómo se cuenta eso, cómo se narra y ver si se va a hacer una apología de esos personajes. Por eso tenemos que ser muy responsables y muy honestos al momento de contar esas historias".

"No se ha abusado del tema, hay muchas historias por contar, pero en algunos casos sí ha faltado un poco más de sutileza y finura para contarlos, porque Colombia todavía es víctima de ese flagelo y hay personas vivas que tienen algo de dolor de esa tragedia", señaló.

Así, añadió Franco, "como ciudadanos colombianos tenemos que asumir esa realidad porque tuvimos un grado importante de responsabilidad en lo que pasó, sea por acción o por omisión o por negligencia, porque formamos parte de esa cultura".

"Vendrán muchas historias más, pero el tema de la droga no es exclusivamente colombiano, mexicano o brasileño, es un problema de índole mundial", enfatizó el escritor, quien en su paso por Brasil aprovechó para reunirse con representantes de la diplomacia y de la comunidad colombiana en Sao Paulo.

Con esa aproximación y la proyección de Franco como referente de la literatura del país andino en Brasil, Colombia busca estrechar sus lazos culturales y no casi que limitar las relaciones de los dos pueblos hermanos al fútbol.

"Lo que nos ha unido por décadas ha sido el fútbol y ahora con el accidente del Chapecoense (cuando la mayoría del equipo brasileño de fútbol murió en un accidente aéreo el pasado 28 de noviembre cerca de Medellín) ese vínculo afectivo se ha fortalecido, pero en la literatura seguimos muy distantes", relató Franco.

En Brasil, solo dos de las tantas obras de Franco han sido lanzadas en el portugués del país suramericano: 'Rosario Tijeras' y 'El mundo de afuera'.

"En mi caso, por ejemplo, mis libros han llegado más a Portugal y han sido traducidos más al portugués de ellos que al brasileño", comentó el escritor, quien trabaja en la adaptación al cine de su obra 'Melodrama', en un proyecto con el director y productor brasileño Bruno Barreto y el guionista argentino Marcelo Figueras.

El proyecto, que ya tiene guiones en inglés y francés, surgió desde que Barreto conoció en 2006 al autor colombiano, cuando la obra apenas salía y "ahora lo estamos concretando", puntualizó.