Zack Snyder abandona "Justice League" por la muerte de su hija

Zack Snyder, uno de los principales cerebros tras las películas de superhéroes de DC Comics y el estudio Warner Bros., ha abandonado el rodaje de "Justice League" por la muerte de su hija, informó hoy The Hollywood Reporter.

El encargado de concluir esa tarea será Joss Whedon, el cineasta que dirigió las dos primeras entregas de "The Avengers" para el estudio Disney.

La hija de Snyder, Autumn, de 20 años, se suicidó en marzo.

"He decidido dar un paso atrás y estar con mi familia, estar con mis hijos, que realmente me necesitan", afirmó Snyder en declaraciones a la revista.

Deborah Snyder, esposa del cineasta y productora de la cinta, también se ha retirado del proyecto.

Fuentes de la publicación sostienen que "Justice League" se encuentra en fase de postproducción, aunque llevará a cabo próximamente el rodaje de nuevas escenas en Inglaterra.

De esta manera, la fecha de estreno fijada para el filme, prevista para el 17 de noviembre, no se verá afectada.

Originalmente, Snyder pensó en tomarse un par de semanas de baja y regresar después al rodaje.

"Pensé que será terapéutico regresar a trabajar, enterrarme por completo y comprobar si era la manera de salir adelante", relató el director, "pero las exigencias de este trabajo son muy intensas y te consumen por completo".

El estudio Warner Bros. apoya por completo la decisión tomada por Snyder.

"Están pasando por algo inimaginable y nuestros pensamientos están con ellos", apuntó el presidente del grupo, Toby Emmerich.

Snyder ha dirigido "Man of Steel" (2013) y "Batman v Superman: Dawn of Justice" (2016), además de ser el productor de otros títulos de ese universo de superhéroes como "Suicide Squad", "Wonder Woman" y "Aquaman".