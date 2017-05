El duelo hombre-máquina en el tablero de go comienza con ventaja para Google

El enésimo duelo "definitivo" para ver si la inteligencia artificial ya supera a la del hombre comenzó hoy su primer asalto en un tablero de go, el juego más complejo del mundo, donde el número uno de la disciplina, el chino Ke Jie, perdió por la mínima frente a AlphaGo, software diseñado por Google.

Wuzhen (China), 23 may (EFE).- El enésimo duelo "definitivo" para ver si la inteligencia artificial ya supera a la del hombre comenzó hoy su primer asalto en un tablero de go, el juego más complejo del mundo, donde el número uno de la disciplina, el chino Ke Jie, perdió por la mínima frente a AlphaGo, software diseñado por Google.

La partida, que duró cuatro horas y media. y en la que Ke Jie manejó las fichas negras y Google las blancas, se jugó con gran igualdad en todo momento y acabó necesitando de un cuidadoso recuento final de fichas, donde AlphaGo venció por sólo un cuarto de punto.

Ke, quien con cinco años ya ganaba torneos nacionales y con 19 es el mejor del planeta, finalizó la partida visiblemente agotado e incrédulo por lo ajustado del marcador, aunque sí hubo una clara victoria de AlphaGo en el cronómetro, ya que movió sus fichas gastando tres veces menos tiempo que su rival de carne y hueso.

"Ha sido un enfrentamiento increíble, el más igualado que podría haber sido", comentó en la rueda de prensa posterior a la partida el investigador británico Demis Hassabis, otrora niño prodigio del ajedrez que ahora lidera el equipo DeepMind, desarrollador de AlphaGo para Google.

El primero de los tres encuentros que disputarán Ke Jie y la inteligencia artificial de Google en Wuzhen, un tradicional pueblo de canales en el este de China, se jugó en el centro de convenciones local y fue retransmitido en directo a través de YouTube y la televisión estatal china CCTV, arrastrando gran expectación.

La atmósfera era similar a la de los grandes torneos de ajedrez, con periodistas y expertos comentando una a una las jugadas de Ke y AlphaGo, mientras millones de personas seguían el juego por televisión o internet en países como China, Japón o Corea del Sur, donde el go es uno de los deportes más populares.

En representación de AlphaGo no jugaba, como cabría imaginar inicialmente, un artefacto robótico, sino una persona que recibía a través de mensajes de ordenador los movimientos sugeridos por la inteligencia de Google y los copiaba en el tablero ante Ke.

A esta primera partida asistió incluso el presidente de Google, Eric Schmidt, quien en los momentos previos aseguró que los duelos que AlphaGo ha tenido en los últimos años con grandes estrellas del go "no son una competición entre un humano y un computador, sino un hombre y un computador ayudándose".

Schmidt señaló que el rápido desarrollo de la inteligencia artificial en este intrincado juego anticipa que ese sector de la tecnología va a dar grandes pasos.

"La era de la inteligencia artificial va a hacer el mundo mejor para todos, resolviendo difíciles problemas en las matemáticas, la física, la química y la biología", afirmó.

Por su parte, Hassabis opinó que las partidas de estos días son "un examen al juego más bello y perfecto del mundo, con más posiciones posibles que átomos hay en el universo".

Hoy, los comentaristas del juego para Google señalaron que muchos de los movimientos de AlphaGo son realmente innovadores, "no vistos en miles de años", y subrayaron que ello también obliga a los jugadores humanos a pensar nuevas estrategias, lo que podría llevar a un cambio revolucionario en el go.

La versión de AlphaGo que juega estos días contra Ke es una mejora de la que derrotó en 2015 por 5-0 al jugador de origen chino afincado en Francia Fan Hui, campeón de Europa, y de la que en 2016 ganó por 4-1 al surcoreano Lee Sedol, 18 veces campeón mundial, duelos que fueron seguidos por unos 300 millones de espectadores.

Aquellas victorias motivaron que AlphaGo fuera portada de la revista Nature por la gran evolución tecnológica que supone, y que llega 20 años después de que en 1997 el computador DeepBlue derrotara por primera vez en otro juego de mente complejo, el ajedrez, al entonces número uno mundial, Garri Kaspárov.

El go, originado hace más de 2.500 años en China, donde se le llama "weiqi", alberga mayor complejidad matemática que el ajedrez, pese a no tener piezas de distinto valor y aunque sus fichas no pueden moverse una vez colocadas en una de las 361 intersecciones del tablero.

El número de jugadas iniciales posibles en el ajedrez es de 20 y el de segundos movimientos es 400, mientras que en el go ya puede haber unas 130.000 combinaciones diferentes tras dos lances.

AlphaGo y Ke disputarán su segunda partida el jueves y jugarán la tercera y última el sábado.