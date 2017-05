El venezolano Uzcátegui promete noquear a Dirrell en una revancha

El venezolano José 'Bolivita' Uzcátegui, quien el pasado sábado perdió en una polémica descalificación ante el estadounidense Andre Dirrell en ochos episodios, aseguró hoy que en una pelea de revancha, que ya le busca su promotor, acabará con su rival en un asalto.

"Lo voy a noquear en un sólo round, esa será la decisión correcta, para que no haya dudas, ni tantas cosas", dijo Uzcpategui en una rueda de prensa en la Ciudad de México.

El pasado sábado en Maryland, Uzcátegui noqueó a Dirrell en el último segundo del octavo asalto con un golpe que lanzó al mismo tiempo que sonó la campana y, como ya iba lanzado, no lo pudo detener. Ante esta acción el entrenador Leo Lawson, tío de Dirrell, cobró venganza y lo golpeó a mano limpia lo cual provocó una trifulca.

"Dirrell aceptó que fue un golpe limpio dentro de la pelea, pero el árbitro estuvo presionando todo el combate y tras la caída me dijo: si no se levanta te voy a descalificar", dijo el venezolano.

En la pelea estaba en disputa el título mundial supermedio interino de la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

"Fue un golpe muy cobarde, fue un 'madruguete' del tío de Dirrell", calificó el promotor de Uzcátegui, el mexicano Fernando Beltrán.

"No queremos que nos den el triunfo, queremos que la pelea se calificada como 'no contest', es decir que no cuente la pelea y que se ordene una revancha directa", añadió Beltrán.

"Dirrell tiene el cinturón prestado, queremos que se lo gane arriba del ring y no abajo", señaló el promotor, quien también señaló que la actuación del referí fue parcial.

Beltrán dijo que tras el combate iniciarán acciones legales contra el agresor y además protestará ante la comisión de boxeo de Maryland y ante la FIB "estamos peleando y presionando para que la próxima pelea de Dirrell sea ante Uzcátegui".

Tras el polémico fallo, Uzcátegui se quedó con marca de 26 triunfos, 22 por la vía rápida y dos derrotas.