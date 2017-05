Detenido Rosell acusado blanquear 15 millones de comisiones fútbol brasileño

El expresidente del Barcelona Sandro Rosell, su esposa y tres supuestos testaferros han sido detenidos hoy acusados de blanquear 15 millones de euros de comisiones ilícitas por los derechos audiovisuales de la selección brasileña de fútbol y ocultarlos después en Andorra.

En una operación conjunta, bautizada como Rimet, la Guardia Civil y la Policía Nacional han practicado hoy una decena de registros, que se han prolongado durante horas, en domicilios y oficinas vinculados a los detenidos en Barcelona, Seo de Urgel (Lérida), Corsá (Gerona), donde el matrimonio Rosell tiene una lujosa segunda residencia, y Andorra, según fuentes cercanas a la investigación.

La operación, bajo secreto de sumario y que se deriva de una querella presentada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional tras un año de investigaciones, la dirige la titular del Juzgado de instrucción número 3 de este tribunal, ante el que está previsto que los detenidos comparezcan para ser interrogados el próximo jueves.

Los investigadores acusan a Sandro Rosell de liderar, junto al expresidente de la federación brasileña de fútbol Ricardo Teixeira, una organización criminal dedicada a desviar comisiones ilícitas y de repartirse las mismas por labores de intermediación en los derechos audiovisuales de la selección brasileña.

La trama contaba, presuntamente, con un entramado de empresas radicadas en paraísos fiscales, entre ellas una sociedad con sede en Qatar, que les permitiría introducir los beneficios ilícitos en el sistema financiero legal, han señalado las mismas fuentes.

Los investigadores sospechan que Rosell ocultó parte de las ganancias obtenidas con las comisiones ilegales en Andorra, que ha facilitado a la Audiencia Nacional datos sobre las cuentas del expresidente del Barça en ese país, a través de las comisiones rogatorias expedidas por la juez instructora.

Además de Rosell, cuya vivienda en Barcelona ha sido registrada durante cerca de diez horas en su presencia y la de sus abogados, los agentes han detenido a su esposa, Marta Pineda, y junto a ella han estado registrando el lujoso chalé que la pareja tiene en Corsá.

Los agentes han detenido, asimismo, a tres testaferros del supuesto entramado delictivo, en Seo de Urgel y Andorra, y han registrado sus domicilios en busca de documentación relativa a las empresas supuestamente empleadas para el blanqueo del dinero obtenido ilícitamente.

Rosell y Teixeira son investigados desde hace años en Brasil a raíz de una carta que se encontró en el registro de las oficinas de un antiguo socio que ambos tenían cuando el expresidente del Barcelona era ejecutivo de Nike, empresa con derechos sobre el uniforme de la selección brasileña.

En esa carta, el remitente aludía a la posible participación de Teixeira en una empresa abierta por Rosell en Brasil, la Brasil 100% Marketing, para organizar partidos amistosos de la selección brasileña.

El expresidente del Barcelona detenido hoy está pendiente de juicio en la Audiencia Nacional, junto al delantero Neymar da Silva, los padres de éste y el presidente del Barça, Josep Maria Bartomeu, por presunta estafa impropia y corrupción en el fichaje del futbolista brasileño, por lo que se les ha impuesto una fianza de 3,4 millones de euros.

Los interrogantes que suscitaban la naturaleza de los negocios de Sandro Rosell en Brasil le dieron quebraderos de cabeza antes incluso de acceder a la presidencia del Barcelona en 2010.

"El tema de Brasil ya lo expliqué. Nunca he sido en mi vida encausado. No estoy encausado. Es más, nunca en mi vida he ido a un juzgado. Lo explicaré por última vez y ya no lo explicaré más: yo tengo en Brasil una empresa (Ailanto Marketing Ltda), que hizo un contrato con el gobierno de Brasilia, y éste cometió unas irregularidades y, por lo tanto, me han hecho un requerimiento informativo. Aquí se ha acabado", declaró Rosell durante un acto de campaña el 27 de mayo de 2010.

Por aquel entonces, se presentaba a la presidencia del Barcelona, unos comicios que el 1 de julio de 2010 ganó arrasando, al obtener el apoyo del 61,35 % de los votantes y un récord de votos (35.021).