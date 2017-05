Orlando Ortega piensa luchar por el título nacional de 100 o 200

Orlando Ortega, subcampeón olímpico de 110 m vallas, ha revelado su intención de optar a un título de campeón de España en 100 o 200 metros y fijó como grandes objetivos de la temporada los Mundiales de Londres y la Liga de Diamante.

"¿Competir en otras especialidades? Me lo he planteado y tenemos algo en mente. Queríamos que fuera una sorpresa, pero ya lo tememos planeado con mi entrenador (su padre). Queremos hacer en un campeonato de España o un 100 o un 200. Tengo muchos deseos de intentarlo, ya veremos", comentó durante un chat desde el CAR de Madrid.

Ortega está satisfecho con el comienzo de la temporada al aire libre, en la reunión de Shanghai: "Para ser la primera de la temporada, contento con el resultado (segundo con 13.15, por detrás del campeón olímpico el jamaicano Omar McLeod".

"Ahora, a seguir mejorando, entrenando fuerte. Mis objetivos son mejorar cada día más, no me preocupo de otros atletas, pero intentaré ganarle a McLeod. Me encantaría lograr el segundo diamante consecutivo. Me veo con posibilidades y seguro que lo intentaré", apuntó.

Sigue luchando por bajar de los 13 segundos, como ya hizo en París e 2015 (12.94). "Sigo metiéndome en la cabeza que lo puedo hacer. Ojalá y Dios quiera que sea este año. Es una meta clara que tengo".

"Ahora tengo más motivación que cuando estaba en Cuba, otros objetivos y sobre todo ese deseo de luchar cada día por hacerlo bien, de agradecer más el apoyo y la oportunidad que me han dado aquí en España".

"El Mundial -advirtió- es el objetivo principal, pero también pelear por la Liga de Diamante. La próxima, en Roma, y luego, Birmingham, París, Estocolmo y, si llegamos, la final de Bruselas".

Guardo buenos recuerdos de los Juegos Olímpicos de Río. "Lo recuerdo ahora y todavía tengo ese punto de emoción. Una medalla que deseaba desde hacía mucho tiempo y me quité un peso de encima. En lo que más pensaba era en mi abuela, el haber querido compartir ese momento. Lamentablemente no está con nosotros, pero mis resultados son para ella. Eso fue lo que más me emocionó".

Su temporada bajo techo le ha servido para corregir errores. "Lo que me pasó en el Europeo (séptimo en Belgrado) estoy seguro de que no me va a volver a pasar, y menos en un Mundial. Es bueno que pasara en el Europeo. Soy una persona muy positiva", subrayó.

Ortega asegura que no tiene un ritual específico a la hora de competir. "Lo que más me caracteriza es que siempre me meto en la cabeza que no hay nada imposible, y lo único que hago es el signo de la O, por Ontinyent, por lo bien que me acogieron en España".