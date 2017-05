Marcelino, nuevo técnico del Valencia: "Nunca vamos a dejar de competir"

El español Marcelino García Toral señaló, durante su presentación como nuevo entrenador del Valencia, para las dos próximas temporadas que se compromete a que su equipo "nunca va a dejar de competir para devolver al club al lugar que le corresponde".

"Vamos a competir para estar arriba como corresponde a la historia del Valencia", señaló el técnico, quien recordó que el club es lo más importante, que necesitan estabilidad y buen hacer institucional".

"Hay que ser realistas, saber de dónde venimos y dónde queremos llegar. El deseo de ganar y recuperar el lugar que le corresponde al Valencia debe unirnos a todos para juntos seamos mas fuertes", añadió Marcelino, quien tuvo palabras de elogio a su predecesor en el cargo, Salvador González 'Voro'.

Marcelino, que dimitió como entrenador del Villarreal justo antes de que comenzase la Liga, después de haber clasificado al equipo para la pasada Liga de Campeones, ya fue pretendido por el Valencia hace ocho años.

Preguntado por los motivos que le hicieron aceptar la oferta del Valencia, dijo: "Fue por la expectativa que genera este club y la seguridad que me transmitió Mateo (Alemany) en el proyecto, por eso decidimos afrontar este reto y estamos convencidos de que todo irá bien".

Cuando se le recordó en qué ha cambiado respecto al Marcelino que estuvo a punto de fichar hace ocho años por el Valencia respondió: "Eres más viejo y vas acumulando experiencia. Me gustaría recordar que en aquel momento no dije que no al Valencia. Cuando uno está donde le quieren y el que le pretende quiere que esté, pues estamos y con una tremenda ilusión por ambas partes de cambiar la dinámica de resultados".

También reconoció que no conoce personalmente al propietario del club, el magnate de Singapur Peter Lim. "Espero hacerlo pronto. Sé que ha apoyado la decisión (de su fichaje) y contamos con su absoluto respaldo", concluyó.