Los negocios de Rosell en Brasil coleaban desde antes de presidir el Barça

Barcelona, 23 may (EFE).- Los interrogantes que suscitaban la naturaleza de los negocios de Sandro Rosell en Brasil le dieron quebraderos de cabeza antes incluso de acceder a la presidencia del FC Barcelona en 2010, unas implicaciones por las que ha sido detenido hoy en la capital catalana por un caso de blanqueo de capitales.

"El tema de Brasil ya lo expliqué. Nunca he sido en mi vida encausado. No estoy encausado. Es más, nunca en mi vida he ido a un juzgado. Lo explicaré por última vez y ya no lo explicaré más: yo tengo en Brasil una empresa (Ailanto Marketing Ltda) que hizo un contrato con el gobierno de Brasilia y éste cometió unas irregularidades y, por lo tanto, me han hecho un requerimiento informativo. Aquí se ha acabado", declaró Sandro Rosell durante un acto de campaña el 27 de mayo de 2010.

Por aquel entonces, se presentaba a la presidencia del FC Barcelona, unos comicios que el 1 de julio de 2010 ganó arrasando, al obtener el apoyo del 61,35% de los votantes y un récord de votos (35.021).

Un excompañero de junta y rival en las urnas, Marc Ingla, fue el encargado de airear los supuestos trapos sucios de Rosell en plena campaña electoral.

"Hay dos problemas con el señor Rosell: sus negocios de fútbol, el hecho de que contrata partidos amistosos y gestiona jugadores y, después, que tenga una investigación por fraude y corrupción que implica al Estado brasileño. Conviene que aclare este tema porque el socio se lo merece", manifestó el exvicepresidente del club azulgrana.

Sandro Rosell anunció que se querellaría contra Ingla por estas declaraciones y también prometió que vendería su empresa, "no por un conflicto de intereses, porque eso es un tema de buena fe o mala fe", sino porque necesitaba "tiempo para desarrollar la tarea de ser presidente del Barça".

De aquella querella y la supuesta venta de Ailanto poco o nada se supo a partir de entonces, y Rosell dimitiría como presidente del Barça, tres años y medio después, ante la sorpresa general y alegando unos motivos que no convencieron a nadie.

"Desde hace tiempo, mi familia y yo mismo hemos sufrido en silencio amenazas y ataques que me han hecho pensar si ser presidente significa tener que poner en riesgo mi familia y causarles angustia", apuntó entonces.

Rosell añadía, como otro motivo de su dimisión, "una injusta y temeraria acusación de apropiación indebida" que había desembocado en una querella contra él en la Audiencia Nacional por el fichaje del brasileño Neymar da Silva.

Aquella querella tiene al expresidente del Barça pendiente de juicio -la fiscalía pide para él cinco años de prisión- por un presunto delito de estafa impropia y corrupción en los negocios, en la contratación del punta brasileño.

En este caso, también están procesados los padres del jugador y el actual presidente del FC Barcelona, Josep María Bartomeu, además del club catalán y el Santos brasileño como personas jurídicas.

Otra vez la conexión brasileña de Rosell, detenido hoy, junto a otras cuatro personas, en el marco de una operación conjunta de la Policía Nacional y la Guardia Civil contra el blanqueo de capitales, por sus negocios en el país sudamericano.

La investigación sitúa a Rosell y a su socio y amigo Ricardo Teixeria, al expresidente de la federación brasileña de fútbol, al frente de esa trama y les acusan de cobrar por los derechos audiovisuales de la selección brasileña de fútbol, a través de una empresa participada por ambos (Brasil 100% Marketing) que posteriormente se blanqueaban a través de empresas en paraísos fiscales.

En Brasil hace años que seguían la pista del dinero que presuntamente se repartían Rosell y Teixiera, al que conoció cuando el empresario catalán era el ejecutivo de Nike -marca que vestía a la seleçao- para el país sudamericano. Era el denominado 'caso Ailanto'.

Sandro Rosell tiene abierto otra causa judicial que también data de su etapa como presidente del FC Barcelona y que es fruto de una querella que Jaume Roures, directivo del Grupo Mediapro, interpuso contra él por espionaje industrial, alegando que había ordenado espiar su correo electrónico entre 2009 y 2011.