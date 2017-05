Torres: "He hablado con Simeone y sé lo que piensa"

El delantero del Atlético de Madrid Fernando Torres, que termina su contrato el próximo 30 de junio, confirmó este martes que ha hablado con el entrenador Diego Simeone y sabe "lo que piensa", aunque reconoció que la resolución del TAS sobre la sanción FIFA que impide fichar al club será importante.

"He hablado con el 'Cholo' (Simeone), como acostumbro a hacer durante la temporada y sé lo que piensa. Para mí es importante saberlo, hemos hablado de todo. La resolución del TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo) tiene que llegar antes de final de mes y el club tiene que decidir qué camino tomar dependiendo de que haya una resolución u otra", explicó hoy Torres tras un acto.

"Quedan unos días, pero no va a cambiar nada, se va a elegir lo mejor para todos y si lo mejor es que yo siga, adelante", añadió el '9' rojiblanco, que participó junto a su compañero 'Koke' Resurrección y el presidente Enrique Cerezo en la presentación de un acuerdo del club con la empresa surcoreana LG.

No obstante, Torres aseguró que las conversaciones con el técnico argentino "quedan en privado" y dijo que su intención es estar en el Atlético mientras pueda competir por ser titular.

"Estaré aquí mientras tenga la sensación de que puedo jugar, que puedo ser titular en cada partido. Desde que he llegado no lo he tenido fácil, pero cuando acaban las temporadas acabo jugando y marcando goles, mi trabajo me cuesta y me esfuerzo durante el año y eso va a seguir siendo así. Hasta el día que deje el fútbol esa será mi motivación. Cuando sienta que no lo puedo hacer, será el momento en que tenga que pensar en otra cosa", afirmó.

El delantero volvió a reafirmar que su intención es continuar en el Atlético en la próxima temporada, la primera en el Wanda Metropolitano.

"Es lo mismo de los últimos días, es mi deseo. El club sabe que es lo que quiero, es mi casa. Yo me encuentro bien, fuerte, con ganas de luchar y aportar cosas al equipo, hacer goles. La ilusión sigue intacta y ojalá pueda estar en el Metropolitano", aseguró.

Preguntado sobre la posibilidad de que su compañero francés Antoine Griezmann estuviera recibiendo ofertas de clubes ingleses, Torres dijo que el Atlético tiene que "intentar que los jugadores quieran estar aquí".

"Lo que nosotros queremos es que todos nuestros jugadores se quieran quedar, no que se queden, que se quieran quedar. Lo importante es transmitirles que el Atlético es el mejor sitio para estar, que club pueda expresarles lo que significa y a partir de ahí es una decisión muy personal", comentó al respecto.