Pau Gasol: "Luchamos hasta el final y siento que he tenido buena temporada

El pívot español Pau Gasol ha destacado que su equipo, San Antonio Spurs, "luchó hasta el final", pero notó las bajas ante los Golden State Warriors, que se han impuesto por 4-0 en la final de la Conferencia Oeste de la NBA.

"El equipo luchó hasta el final y caímos peleando, aunque como es lógico nos hubiese gustado haber conseguido la victoria en el cuarto partido y en algunos anteriores", declaró Gasol al concluir el encuentro que perdieron de locales por 115-129. "Nos hubiese gustado ganar, pero el rival es muy poderoso, con jugadores de gran nivel, y nuestras bajas pesaron".

El mayor de los hermanos Gasol que aportó 14 puntos (6-8, 0-0, 2-3), nueve rebotes -seis defensivos- y tres asistencias, también reconoció que su equipo también pagó caro los errores cometidos.

"Necesitábamos haber estado al completo para competir cara a cara y ahora ya es el momento de digerir la derrota, hacer un balance de la temporada y comenzar a desconectar", señaló Gasol.

Precisamente a la pregunta sobre su valoración de lo que había sido la primera temporada con los Spurs, el mayor de los hermanos Gasl la definió como de contrastes, pero buena.

"Una temporada, de adaptación, aprendizaje y un poco como funciona la dinámica, averiguar también cuál era mi rol en este equipo e intentado hacerlo lo mejor posible", explicó Gasol. "Para mi ha sido un cambio importante de dinámica y en el rol a veces".

Ante toda esa experiencia de novedades, el mejor jugador español de todos los tiempos en la NBA admitió que al final el balance había sido positivo como lo demostraban las estadísticas de equipo.

"Hemos conseguido estar entre los cuatro mejores equipos de la postemporada, segundo mejor en la temporada regular y yo personalmente contento con mi aportación", subrayó Gasol, que acabó la temporada regular con promedios de 12,4 puntos; 7,8 rebotes y 1,1 tapones. "Siempre te gustaría hacer, aportar y ayudar más, pero bueno he intentado hacerlo lo mejor posible", destacó.

De lo que no tiene dudas es de estar listo para seguir dentro del mejor baloncesto del mundo, al margen de lo que puedan decir las estadísticas.

"Quiero seguir no un año más, dos tres y cinco los que pueda, si Dios quiere", destacó Gasol. "Amo este deporte, esta profesión. Trabajaré duro para seguir compitiendo al más alto nivel contra rivales ahora mucho más jóvenes que yo, con un NBA que hay un juego mucho más dinámico, rápido, de transición de tiros de tres".

Todo lo anterior es mucho más trabajo como reconoció el propio jugador de Sant Boi, y más a estas alturas de su carrera, ya que disputó la decimosexta temporada como profesional después de tener ya en su poder dos títulos de campeón de liga.

"Pero siempre he intentado ser un jugador versátil que se adapta a cualquier situación e intentaré hacerlo hasta que no pueda más", subrayó el veterano pívot de 36 años.

Precisamente, Gasol vivió la gran ovación que los aficionados le dieron al escolta argentino Manu Ginóbili cuando concluyó el partido en el AT&T Center de San Antonio ante la posibilidad de que haya sido su último encuentro con los Spurs, después de 15 años en la franquicia.

"No sabemos tampoco lo que hará Manu, la ovación es un poco por si acaso se retira, pues siempre queda como un bonito homenaje, gran ovación, y reconocimiento de lo que significa su figura para esta franquicia y también para el baloncesto en general, dado que su aportación ha sido muchísima", destacó Gasol.

Pero como el resto de los jugadores de los Spurs y del propio entrenador del equipo, Greg Popovich, nadie sabe todavía la decisión que va a tomar Ginóbili.

"Esperemos que decida lo que más desee para empezar, que aún creo que no lo ha hecho", comentó Gasol. "Ojalá pueda jugar un año más y lo haga de nuevo, aquí, con el equipo de su vida, donde ha completado toda su carrera en la NBA.

En cuanto al otro compañero clave en el desenlace de la eliminación ante los Warriors, el alero Kawhi Leonard, lesionado, desde el quinto partido de las semifinales de la Conferencia Oeste ante los Rockets de Houston, y que se agravó el esguince de tobillo izquierdo que sufrió en el primero de las finales, Gasol admitió que no conocía su estado anímico, pero él en su lugar estaría afectado por no haber podido ayudar al resto del equipo.

"No puedo hablar por él, pero me imagino que en su situación no estaría muy bien anímicamente al no haber podido ayudar a mi equipo a competir contra uno de los mejores adversarios y sabiendo que su presencia al ciento por ciento nos hubiese ayudado", agregó Gasol.