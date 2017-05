Warriors admiten bajas de Spurs ayudaron a llegar invictos a las Finales

Los Warriors de Golden State, que ya están por tercera temporada consecutiva en las Finales de la NBA, después de haber barrido 4-0 a los Spurs de San Antonio en la definición del campeón de la Conferencia Oeste, al ganarles a domicilio el cuarto partido por 115-129, admitieron que las bajas del equipo tejano les ayudó de alguna manera a mantener el invicto.

Los Warriors se convierten en el primer equipo en la historia de la NBA que tienen marca perfecta de 12-0 en su camino a las Finales y establecieron también el récord de conseguir seis triunfos consecutivos fuera de su campo.

Los Angeles Lakers en el 2001 también llegaron a las Finales de la NBA con marca perfecta, pero de 11-0 cuando en la primera ronda la series eran al mejor de cinco.

"Sabemos que ya hemos logrado estar de nuevo en las Finales, pero eso no cambia nada de cara al verdadero objetivo que buscamos como es el ganar el título", declaró el base Stephen Curry, líder de los Warriors, que aportó 36 puntos y seis asistencias.

Tanto Curry, como el alero Kevin Durant, que consiguió doble-doble de 29 puntos y 12 rebotes, admitieron que las bajas sufridas por los Spurs debido a las lesiones del base francés Tony Parker, el alero Kawhi Leonard y el pívot David Lee, les habían ayudado a quedar invictos en la serie ante los Spurs, pero al final fueron siempre el mejor equipo.

"Ahora lo único que nos tiene que preocupar es cuando lleguen las Finales, sin equipo rival que nos toque, estar listos para competir al máximo.

Todo apunta a que se volverán a tener de rival por tercera temporada consecutiva a los Cavaliers de Cleveland, que ahora tienen ventaja de 2-1 ante los Celtics de Boston, en la serie de las finales de la Conferencia Este, que disputan al mejor de siete.

"Es maravilloso ser uno de los dos últimos equipos que quedarán con vida. Veremos cómo sale todo", declaró Durant, el gran fichaje que lograron los Warriors durante el descanso de verano.

Mientras que el ala-pívot Draymond Green, que volvió a tener protagonismo en las diferentes facetas del juego de los Warriors con aportación de 16 puntos, ocho rebotes, ocho asistencias y dos recuperaciones de balón.

"Como es lógico ellos (Spurs) han tenido bajas importantes que no les han permitido ser el mismo equipo, pero al final lo que cuenta es haber logrado el triunfo y estar ya clasificados", destacó Green.

Por su parte el entrenador interino de los Warriors, Mike Brown, que ocupa el puesto dejado vacante por Steve Kerr, que sigue con problemas de salud tras haber tenido de nuevo filtración del líquido espinal, destacó la gran labor que volvió a hacer todo el equipo ante un gran rival.

"Eliminamos a un equipo que a pesar de las bajas importantes siempre compitió y en el primer partido nos tuvo contra las cuerdas y muy tocados", valoró Brown. "Ahora hemos alcanzado parte el objetivo y nos falta culminarlo.

Mientras que del lado de los perdedores, el entrenador Gregg Popovich, dijo que los Warriors, al margen de las bajas que sufrió su equipo, demostraron que son superiores e hicieron una gran serie.

"Nada que argumentar, orgulloso por la manera como se entregaron nuestros jugadores, pero al final el mejor equipo fue el rival y a ellos hay que felicitar y desearles lo mejor", destacó Popovich, que también tuvo una dedicación especial hacia el veterano escolta argentino Manu Ginóbili, a quien sacó de titular después de haberlo tenido 55 partidos consecutivos de playoffs como reserva.

"Manu (Ginóbili) es un fuera de serie dentro y fuera del campo, el que me permitió que a un futuro miembro del Salón de la Fama no le importase que lo sentará en el banquillo en favor de que el equipo fuese mejor y más competitivo", subrayó Popovich. "No se lo que hará en el futuro, si va a seguir o no, él tendrá que tomar la decisión, pero hoy queríamos darle todo el respeto que se merece".

Los jugadores de los Warriors, sin distinción, alabaron la figura de Ginóbili, que de nuevo durante la serie los forzó al máximo con su entrega y aportación en el campo.

"Nos machacó bastante en estos cuatro juegos", comentó Green. "De modo que creo que le queda bastante energía. Obviamente, depende de él cuánto tiempo quiere jugar. Pero una cosa, desde luego no es un lastre en la cancha, todo lo contrario".

Ginóbili, que el próximo julio cumplirá 40 años, 15 como profesional de la NBA con los Spurs, repitió que se tomará unas cuatro semanas de descanso, tiempo que utilizará para pensar sobre su futuro, y cuando tenga una decisión la dará a conocer.

"Me siento útil dentro del campo, sé que puedo aportar al equipo, pero el seguir no depende solo de mi condición física sino de otros factores que analizaré con tranquilidad", agregó Ginóbili, que aun en la derrota volvió a ser actor principal y querido por todos.